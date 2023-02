Luca e Antonella dopo Uomini e Donne: perché sono spariti senza dire nulla? Le loro parole

Antonella Perini e Luca Panont hanno lasciato Uomini e Donne insieme. Durante la scorsa puntata del talk show pomeridiano è saltato fuori l’argomento e Maria De Filippi ha svelato che la coppia avesse deciso di uscire per approfondire la conoscenza al di fuori.

In molti, però, si sono domandati per quale ragione i due non abbiano voluto dare luogo ad una “scelta” in studio, ma siano andati via nel silenzio. Ebbene, nel corso di una recente intervista hanno fatto qualche interessante confessione.

Ecco perché Luca e Antonella sono usciti da Uomini e Donne senza dire nulla

A Uomini e Donne Maria De Filippi ha informato i presenti che Luca e Antonella avessero deciso di lasciare il programma insieme. La notizia ha creato un po’ di sgomento, specie per Armando, il quale ha ammesso di nutrire un interesse per la dama. Ad ogni modo, qual è il motivo celato dietro questa sparizione improvvisa? Durante un’intervista rilasciata a MondoTv24, i due protagonisti hanno rivelato di essere felicissimi di potersi conoscere lontano dalle telecamere.

Specie Luca ha dichiarato che, in più occasioni, ha paventato la volontà di uscire dal programma in quanto non si sentiva molto a suo agio in tale contesto. Inoltre, inizialmente non credeva neppure che avrebbe potuto trovare l’amore. Quando si è trovato dinanzi Antonella, però, ne è rimasto folgorato ed ha deciso di intraprendere una sua conoscenza. I due, però, sono andati via senza fare troppo rumore poiché, probabilmente non è nel loro stile e hanno preferito un’uscita di scena in sordina.

Come vanno le cose nella coppia e i loro progetti

Nel corso dell’intervista, Luca e Antonella hanno svelato anche qualche aneddoto legato al loro percorso a Uomini e Donne. Il primo, infatti, ha detto che la prima volta che era in studio non aveva notato la dama, in quanto era seduta troppo distante. La seconda volta, invece, l’ha vista ed ha riconosciuto che fosse un’ex tronista della trasmissione. Nel lontano 2007 lui chiede alla redazione di poterla corteggiare, ma non fu preso nel programma.

Pertanto, nel momento in cui se l’è trovata d’innanzi lo ha reputato come un segno del destino. Al momento i due vivono ancora separatamente, ma nei loro progetti c’è la possibilità di andare a vivere insieme. Luca lavora nel settore immobiliare ed ha detto di aver notato delle spiccate abilità di Antonella in questo settore. Per tale motivo, sta facendo il possibile per riuscire a coinvolgerla.