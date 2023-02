Uomini e donne anticipazioni: trono di Lavinia a rischio, per lei si mette malissimo

Il percorso di Lavinia Mauro si sta mettendo davvero male. La tronista purtroppo ancora oggi non è decisa ad una scelta nonostante da tempo ormai sta conoscendo solo due corteggiatori – Alessio Corvino (il rosso) e Alessio Campoli (il moro) .

Questa indecisione piace sempre meno ai due ragazzi, che seppur in modi diversi stanno dando segni di insofferenza, minacciano di andarsene. Nell’ultima registrazione, poi, Alessio Campoli ha concretizzato questa minaccia e non è detto che tornerà. In tal caso, Lavinia Mauro si troverebbe con una scelta obbligata oppure più coerentemente dovrebbe lasciare il trono.

Uomini e donne, Lavinia ha mandato in crisi i suoi corteggiatori

Il 20 febbraio sono state registrate nuove puntate di Uomini e donne. In queste Lavinia Mauro, ancora una volta si è detta molto confusa e non in condizioni di scegliere nelle prossime puntate, a differenza del collega Federico Nicotera che ha già annunciato la data della scelta.

Maria De Filippi ha spiegato che la ragazza ha portato in esterna solo Corvino facendo infuriare l’altro corteggiatore. Nell’esterna si è visto che Lavinia Mauro si è divertita a provocare fisicamente Alessio Corvino, ma lui non l’ha baciata e lei ci é rimasta male.

Anticipazioni: Lavinia potrebbe lasciare Ued senza una scelta

Lavinia ha continuato dicendo che il ragazzo ha usato la testa e non il cuore mentre lui ha replicato che si sta facendo influenzare molto da persone esterne e da quello che legge sui social. Inoltre, Corvino ha precisato che ad oggi è stanco di questi giochetti e che vuole che lei faccia una scelta. Infine, non ha nemmeno nascosto di aver pensato di abbandonare il programma più volte. Lo stesso aveva dichiarato la scorsa puntata Alessio Campoli, che stavolta l’ha fatto sul serio.

Il trentenne campano, infatti, nel vedere che Lavinia aveva portato in esterna solo il rivale e che anche in puntata calcolava solo lui, ha lasciato lo studio dicendo che ne aveva abbastanza. Insomma, morale della favola è che ad oggi Lavinia visto le condizioni in cui versa nel programma, potrebbe abbandonare anche lei Uomini e donne ma senza una scelta!