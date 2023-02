Scelta Federico Nicotera Uomini e Donne: ecco finalmente la data

Grande attesa e trepidazione dietro la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Il ragazzo è giunto al termine del suo percorso e, la prossima settimana, dirà chi tra Carola e Alice desidera conoscere meglio al di fuori del programma.

Per settimane non si è fatto altro che parlare della sua scelta. Questo evento, però, è stato rimandato in continuazione. Durante la scorsa registrazione, però, Maria De Filippi ha fatto un annuncio e adesso si conosce la data ufficiale.

Ecco la data ufficiale in cui sarà registrata la scelta di Federico Nicotera

Finalmente è stata resa nota la data esatta in cui verrà effettuata la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Molto presto, infatti, scopriremo chi tra Carola e Alice avrà conquistato il cuore del ragazzo. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni presenti sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, pare proprio che, con ogni probabilità, la scelta del tronista verrà registrata lunedì 27 febbraio.

La data è alquanto ufficiale, salvo imprevisti o “catastrofi” dell’ultimo momento. Le prossime registrazioni di Uomini e Donne, infatti, sono previste per lunedì e martedì. Tuttavia, il pubblico da casa deve attendere ancora un po’ di tempo prima di poter vedere in televisione questo evento.

Chi tra Carola e Alice uscirà da Uomini e Donne con il tronista?

Attualmente, infatti, risultano da smaltire ancora due registrazioni, ovvero, quelle del 19 e del 20 febbraio. La prima dovrebbe cominciare quest’oggi e si protrarrà per almeno un paio di puntate. La seconda, invece, dovrebbe partire lunedì prossimo. Facendo qualche calcolo, dunque, la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 verso la fine della prossima settimana o, al massimo, all’inizio di quella successiva.

In merito a chi possa essere la persona che avrà la meglio, invece, ci sono molti dubbi. Sino a un po’ di tempo fa, in molti erano convinti che il ragazzo avrebbe scelto Carola. Nelle ultime esterne, i due hanno avuto delle discussioni alquanto pesanti, per non parlare di quello che è accaduto in studio. Tutte queste cose, infatti, non hanno fatto altro che spingere Federico verso l’altra corteggiatrice. Entrambe sono convinte di non essere la scelta, pertanto, come non accadeva da tanto tempo, in questo trono tutto potrebbe succedere. Non resta che attendere, dunque, la prossima settimana per vedere come andrà a finire. In merito a Lavinia, la ragazza è ancora in alto mare.