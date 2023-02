GF Vip, Edoardo dedica una poesia a Micol, ma qualcosa va storto: lei “piange” (VIDEO)

Ieri Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono concessi una cena romantica a lume di candela al GF Vip durante la quale il ragazzo ha dedicato una poesia alla sua donna. Le cose, però, non sono andate esattamente nel modo sperato.

Le frasi decantate dal concorrente, infatti, erano fortemente ironiche e anche un po’ sbroccate. Micol, dal canto suo, è rimasta un po’ interdetta. Intanto, anche i telespettatori della trasmissione hanno fortemente criticato il comportamento di Tavassi. Ecco cosa è successo.

La poesia “romantica” di Edoardo e la reazione di Micol

Edoardo ha deciso di dedicare una poesia a Micol mentre i due stavano facendo una cena romantica nella casa del GF Vip. Ad un certo punto, però, Tavassi ha cominciato ad ironizzare come suo solito, facendo delle rime piuttosto colorite. In particolare ha alluso al fatto che se la Incorvaia dovesse allontanarsi da lui verrà tradita. O, ancora, ha ironizzato sulla necessità di digerire dopo tutto quello che i due avessero mangiato.

Insomma, una poesia tutt’altro che romantica. Ad un certo punto, infatti, Micol ha finto di scoppiare in lacrime per la poca delicatezza del suo compagno. Lui, però, non contento, ha continuato ad ironizzare sulla faccenda lasciando la ragazza un po’ interdetta. La Incorvaia, infatti, non ha potuto fare a meno di guardare il suo coinquilino in maniera un po’ stranita, accennando appena un sorriso. (Clicca qui per il video)

I dubbi del pubblico del GF Vip su Tavassi

Nel frattempo, gli utenti del web si sono scatenati dopo la poesia che Edoardo ha dedicato a Micol al GF Vip. Specie l’influencer Deianira Marzano ha accusato Tavassi di essere davvero inopportuno. Il problema non sta tanto nell’aver voluto fare dell’ironia quanto, piuttosto, nella sua palese mancanza di voglia di trascorrere del tempo con Micol. Per molti, infatti, questa storia è nata solo per fare un po’ di hype e per cercare di rimanere in casa il più a lungo possibile.

In molti ritengono che Edoardo non abbia nessuna voglia di continuare la storia con la ragazza una volta usciti dalla casa. Una prova né è prorpio il comportamento che ha assunto durante la cena romantica. Il concorrente sembrava scocciato e sembrava non vedesse l’ora di andare via e raggiungere il resto del gruppo. Insomma, che sia davvero tutta una strategia solo legata al gioco? Solo il tempo darà tutte le risposte.