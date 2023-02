Isola dei famosi 2023: confermati altri 5 concorrenti, che colpaccio Ilary!

Si allarga sempre di più il cast de l’isola dei famosi. Dopo la conferma dell’avvocato di Ilona Staller e Alessandro Cecchi Paone con il compagno, Cristina Scuccia e Pamela Camassa ecco che poco fa sono stati annunciati anche altre 5 concorrenti.

Un cast particolare quello scelto da Ilary Blasi pronta a questa nuovissima edizione. E mentre ci sono ancora indecisioni sull’inviato, possiamo dire che il cast è quasi al completo. Ma andiamo a vedere insieme chi sono gli altri 5 partecipanti confermati.

Isola dei famosi 2023: confermati altri 5 nomi nel cast

Nelle scorse ore sono stati svelati altri nomi dei concorrenti che prenderanno parte a l’isola dei famosi 2023. Dopo Luca, Alessandor Cecchi Paone e Simone Antolini, TvBlog ci svela altri cinque concorrenti. Nel cast troveremo udite udire Fiore Argento, sorella dell’attrice e regista Asia Argento e figlia di Dario Argento. Dopo aver intrapreso da giovanissima la carriera di attrice, Fiore poi è diventata un’apprezzata stilista.

Altro nome che si aggiunge alla lizza è quello di Gianmarco Onestini, fratello di Luca, attualmente impegnato nel Grande fratello vip 7. Ma non è tutto, confermata anche la presenza di Annie Mazzola, conduttrice di Tutto Bene a 105 e Paolo Noise dello Zoo di 105.

L’ultimo nome poi è quello della modella brasiliana Helena Prestes. Helena, televisivamente parlando, ha partecipato a Pechino express 2022 in coppia con la modella e influencer triestina Nikita Pelizon, attualmente concorrente del Grande fratello vip 7.

Chi sono gli opinionisti e il possibile invitato in Honduras

Tante novità in questa edizione dell’isola dei famosi. Ilary blasi tra preparando un cast d’eccezione e possiamo dire che anche gli opinionisti non sono da meno. Accanto a lei troveremo Vladimir Luxuria e Enrico Papi che prenderà il posto di Nicola Savino. Mistero anche sull’inviato pare che Alvin non sarà presente. Al suo posto potrebbe arrivare Paolo Ciavarro, ma al momento non ci sono conferme.