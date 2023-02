Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 23 febbraio: doppia eliminazione in vista, provvedimenti e sorprese in vista

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip attende i telespettatori stasera. Le anticipazioni ci fanno sapere che come sempre non mancheranno i colpi di scena. Uno fra tutti riguarda la possile doppia eliminazione dovuta ad un provvedimento disciplinare.

In primis scopriremo chi tra Micol, Antonino, Antonella e Nikita lascerà per sempre la Casa. Inoltre, non è escluso nemmeno che potrebbero arrivare provvedimenti dato che Signorini ha capito benissimo che la riduzione del budget settimanale per alcuni concorrenti non è servito a nulla. Infine, non mancheranno sorprese ai vipponi.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: possibile doppia eliminazione

E’ in arrivo una grande puntata stasera su Canale 5. Le anticipazioni del Grande Fratello Vip ci fanno sapere che un concorrente abbandonerà per sempre la Casa. Ma a quanto pare non è esclusa una doppia eliminazione diretta. Il provvedimento riguarda Antonino Spinalbese che ieri sera ha violato il regolamento.

Come tutti sanno a gennaio quando ha lasciato la casa per accertamenti ha avuto contatti con l’esterno e ieri sera durante una chiacchierata con i colleghi ha spifferato cose che non doveva assolutamente dire. Nel dettaglio ha riferito che Micol è molto amata dal pubblico e che sicuramente stasera non sarà lei a lascerà la casa di Cinecittà. Per questo motivo non è escluso che la produzione lo possa mandare in nomination con un televoto flash o nella peggiore delle ipotesi eliminarlo in diretta.

In arrivo provvedimenti e sorpresa

Come sempre accade durante la puntata, Alfonso Signorini oltre a parlare delle dinamiche accadute nella Casa, non perde mai occasione per regalare ai concorrenti qualche minuto di spensieratezza. Spesso in casa arrivano familiari o amici dei concorrenti per dare la giusta spinta o magari solo per far incontrare i loro affetti. A chi toccherà stasera?

Intanto, possiamo pure anticipare che sono in arrivo altri provvedimenti disciplinari. Lunedì il conduttore ha dimezzato il budget settimanale per la spesa ai ragazzi, pensando che per loro fosse una giusta punizione. Una punizione che è servita a ben poco dato che anche questa settimana hanno continuato con gli stessi atteggiamenti e le stesse provocazioni.