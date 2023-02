Michelle Impossible, la Hunziker crolla sul palco: quando c’è Eros e Aurora tutto è discussione!

Ieri sera è tornato in onda su Canale 5 Michelle Impossible. La famiglia Ramazzotti in prima serata, si è ritrovata in una reunion in tutta sorrisi e lacrime di commozione. Se a lei, poi, si aggiungono la figlia Aurora e l’ex-marito Eros Ramazzotti, allora il cocktail diventa esplosivo.

Quella tra la Hunziker e il cantante è stata una delle lovestory più appassionanti e invidiate dalle teenager degli anni Novanta. C’è da precisare che ancora oggi in tanti vorrebbero rivedere questo ritorno di fiamma, e il gossip si è accende ogni volta che i due si mostrano assieme. E’ successo lo stesso anche ieri sera, e in un determinato momento tutti hanno notato il crollo della presentatrice quando Eros ha cantato un brano che ricorda il passato.

Michelle Hunzkier crolla sul palco mentre Aurora e Eros cantano

Eros Ramazzotti, ha intonato sul palco il brano a dedicato alla figlia, Aurora, “Aurora” . Un momento memorabile per la coppia che sicuramente in questi istanti è tornata indietro nel passato ricordando i momenti più belli della loro vita. Quando la figlia è uscita in scena ed è cominciato un tenero dialogo padre-figlia, le lacrime non hanno potuto che scorrere.

“Ridendo ti dico una cosa che non ti ho mai detto, aspetto un bimbo – ha esordito scherzando Aurora – non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ti ho preso una maglietta con scritto “nonno loading” e sei svenuto sul letto quando hai saputo della gravidanza”. Il padre le ha risposto con parole dolci padre: “Sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura e io sono davvero orgoglioso di te”.

Fan al settimo cielo per la reuniun familiare

Aurora poi ha chiesto a suo padre il perchè non volesse che anche lei facesse parte del mondo dello spettacolo e Eros ha risposto semplicemente che aveva paura del giudizio delle persone. “Se ti mettevi a cantare avrebbero fatto il paragone con me”.

A questo punto ad intervenire è stata anche Michelle che commossa ha stretto entrambi in un caloroso abbraccio. Che bella famiglia, ha poi esclamato il cantante, scatenando di nuovo il putiferio sui social. Come detto in precedenza sono tanti i fan dell’ex coppia che vorrebbero rivederli assieme e queste loro gesta, non fanno altro che continuare ad accendere il gossip…