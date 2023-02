Oroscopo 24 febbraio 2023: Leone complici in amore, Acquario soddisfatti

Secondo l’oroscopo del 24 febbraio, i nati sotto il segno della Bilancia devono puntare sempre più in alto. I Gemelli sono un po’ demotivati emotivamente

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Una persona a voi cara potrebbe rendersi protagonista di un comportamento alquanto inaspettato. Non abbiate paura di affrontare anche le situazioni che vi incutono più timore.

Toro. L’Oroscopo del 24 febbraio vi invita ad osare. Prendete in mano la vostra vita e cominciate a costruire basi solide per il vostro futuro. Se siete già arrivati dove volevate, lottate per tenervi stretto tutto ciò che avete.

Gemelli. Siete un po’ demotivati dal punto di vista delle emozioni, forse sarebbe necessario fare qualcosa per rendere la situazione un po’ più movimentata. Uscite un po’ di più e fate nuove conoscenze.

Cancro. Ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda il lavoro. Chi era in attesa di una promozione potrebbe rimanere piacevolmente colpito. Ad ogni modo cercate di non trascurare gli affetti e le amicizie.

Leone. In amore siete molto complici con il partner. Cercate di essere espansivi anche per quanto riguarda la sfera delle amicizie. Sul lavoro è necessario mantenere alto il livello di concentrazione.

Vergine. Le stelle sono un po’ ballerine. Ci sono tante cose da fare, ma la voglia scarseggerà un po’. Cercate di essere cauti e di non prendere decisioni di cui potreste pentirvi.

Previsioni 24 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata molto interessante per quanto riguarda la famiglia. Presto potrebbero esserci delle grandi novità in arrivo, ma cercate di non accontentarvi di tutto. Puntate sempre al meglio.

Scorpione. Buon momento per quanto riguarda le nuove conoscenze. Se non sapete bene in che direzione andare sul lavoro, lasciatevi guidare dal vostro sesto senso e dalle vostre attitudini.

Sagittario. Cominciate sin da subito a lottare per inseguire i vostri sogni. Ricordate che non è mai troppo tardi per cambiare idea su una cosa o su una persona. Nessuna strada è irreversibile.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 24 febbraio preannunciano per voi una primavera piena di novità. Cercate di non trascurare le amicizie e le persone a voi care.

Acquario. Siete piuttosto soddisfatti dei traguardi che avete raggiunto in questo periodo. Continuate così a credere in voi stessi e nelle vostre capacità e vedrete che non ve ne pentirete.

Pesci. Ci sono delle belle novità in arrivo per voi. Se siete in attesa di un grande cambiamento, non abbiate fretta. In ambito sentimentale è importante non essere troppo pretenziosi.