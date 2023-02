Oroscopo 25 febbraio 2023: Vergine mansueti, Pesci effervescenti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 25 febbraio, i nati sotto il segno dei Gemelli sono un po’ in ansia. Gli Scorpione devono essere un po’ più espansivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La miglior difesa è l’attacco. Nel lavoro dovete farvi trovare più pronti e preparati dei vostri competitor. In amore, invece, potete abbassare le difese, ma attenti alle persone di cui vi fidate.

Toro. Ci sono momenti in cui sarebbe opportuno mettere un punto definitivo a certe situazioni e andare avanti senza voltarsi indietro. Cercate di essere un po’ più fermi e orgogliosi, talvolta è necessario.

Gemelli. Se state aspettando una risposta importante, essa potrebbe tardare un po’ ad arrivare. Non perdete la pazienza e, soprattutto, la fiducia in voi stessi e in quanto valete.

Cancro. Ricordate che non è con la furbizia che si riescono ad ottenere dei traguardi. L’Oroscopo del 25 febbraio vi invita sicuramente a tenere gli occhi aperti, ma non fatevi prendere troppo la mano.

Leone. La fortuna è dalla vostra parte in questo periodo, pertanto, osate e mettetevi in gioco. Ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda la sfera professionale. Osate e mettetevi in gioco.

Vergine. Siete piuttosto tranquilli oggi, forse un po’ troppo. Questo sarà un vantaggio perché riuscirete a farvi scivolare addosso tante cose. Per contro, però, è necessaria un po’ di grinta per affrontare certe situazioni.

Previsioni 25 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sul lavoro state entrando in nuovi ritmi e la cosa potrebbe causare qualche piccolo momento di assestamento. Non siate frettolosi nel prendere delle decisioni importanti che riguardano il futuro.

Scorpione. Non siete persone particolarmente loquaci. Di solito amate ascoltare e scrutare le altre persone che vi circondano. In certi casi, però, è necessario aprirsi ed essere più espansivi.

Sagittario. Giornata molto produttiva sul lavoro. Avete una mole di impegni e di cose da fare da smaltire molto elevata. Cercate di svolgere tutto con calma e tranquillità senza farvi prendere troppo dal panico.

Capricorno. Novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono dei progetti al quale sarebbe importante dare un’occhiata. L’Oroscopo del 25 febbraio vi invita ad essere più determinati.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda le nuove conoscenze. Giornata interessante per l’amore. Se siete interessati a qualcuno, smettetela di temporeggiare e apritevi di più allo scopo di mettere a segno qualche colpo.

Pesci. Siete dinamici ed effervescenti sia nella vita privata sia nel lavoro. Non amate la routine e, soprattutto, detestate essere messi in secondo piano. Siete dei protagonisti nati e in questo periodo lo sarete ancora di più.