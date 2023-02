Il Paradiso delle signore anticipazioni 28 febbraio: Ludovica gelosa, ansia per Gemma

Le anticipazioni della puntata di martedì 28 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che le attenzioni della famiglia Colombo saranno tutte su Gemma. Ieri la fanciulla ha avuto uno svenimento e le sue condizioni di salute non saranno incoraggianti.

Proprio per tale ragione, la famiglia farà delle indagini per capire cosa le sia successo. Ludovica, dal canto suo, sarà molto gelosa di Marcello, mentre Matilde e Vittorio si troveranno in procinto di prendere una decisione su Diletta.

Ludovica gelosa di Marcello e Adelaide al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 28 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Tancredi studierà un sistema per cercare di portare Matilde dalla sua parte nel paino che ha studiato con Umberto. Alfredo, invece, sarà sempre più intenzionato a dedicare le sue attenzioni ad Irene e cercherà in Clara una complice in grado di poterlo aiutare in questa impresa. La ragazza, però, stavolta non si renderà disponibile. Dopo che ha scoperto che Irene lo ricambia, infatti, la giovane è rimasta molto male.

Marcello e Adelaide, invece, continueranno ad essere molto legati l’uno all’altra. La loro vicinanza tenderà sempre più turbata e gelosa Ludovica. La ragazza, infatti, non saprà come fare per mettere a freno i suoi sentimenti. Ad un certo punto della puntata, poi, vedremo che Vittorio e Matilde si metteranno all’opera per prendere una decisione molto importante che riguarda Diletta.

Anticipazioni 28 febbraio: Ezio rimanda la confessione per Gemma

Nello specifico, nel corso dell’episodio del 28 febbraio del Paradiso delle signore, Matilde e Vittorio dovranno decidere se pubblicare o meno sul Paradiso Market l’articolo di Diletta. Quest’ultima ha scritto un pezzo sull’educazione sessuale tra i giovani. Si tratta di un argomento molto delicato e spinoso per quei tempi, pertanto, i due si troveranno a riflettere in maniera molto approfondita sulla faccenda.

La situazione sarà così complessa al punto che Roberto deciderà di coinvolgere anche le Veneri. Nello specifico, Landi chiederà alle ragazze cosa ne pensano di questa faccenda. In casa Colombo, intanto, non si farà che parlare di quello che è accaduto a Gemma. Tutta la famiglia sarà profondamente preoccupata per la ragazza. Ezio si renderà conto che, in un momento così particolare per Veronica, non può certamente aggravare le sue preoccupazioni rivelando quello che è successo con Gloria. Per tale ragione, la sua confessione sarà rimandata. Come la prenderà la Moreau?