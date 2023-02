Attilio Romina condanna tre vipponi: volete la verità? “Il peggiore di tutti è proprio lui”

Da circa una settimana il noto giornalista è uscito fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, Attilio Romita ha detto la sua sui concorrenti, sparando a zero su alcuni. Non ha avuto timore di dire la sua e di raccontare come stanno realmente le cose

Prima di tutto ha voluto precisare come stanno le cose con Mimmuzza ad oggi. Il noto giornalista ha fatto sapere che tutto si è risolto, anche se non aveva dubbi sul perdono della compagna.

Attilio Romita: chi promuove e chi boccia al GF Vip

Nel corso dell’intervista è giunto il momento di fare i nomi: Attilio ha nominato i suoi promossi e bocciati al GF Vip 7. Tra i promossi ci sono di sicuro Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, con i quali ha stretto un bellissimo rapporto

. A questi due nomi si aggiunge senza ombra di dubbio anche quello di Luca Onestini. In questo percorso, invece, boccia definitivamente Donnamaria. Edoardo da quando si è legato a Antonella è cambiato molto, ha fatto sapere e anche i suoi atteggiamenti sono molto discutibili.

Attilio lo ha definito il peggiore di tutti. Nella black list troviamo anche Giaele, una donna piena di falsità, fa sapere. Inoltre, Micol, che a detta di Romita è entrata come una persona umile poi da quando si è avvicinata a Tavassi si sente la Regina Elisabetta. Infatti, considera anche Edoardo un pò come un capo banda.

Nessuna crisi con Mimmuzza: l’amore vince sempre

Durante la permanenza in casa di Attilio qualcuno ha pensato che Mimma la sua storica compagna lo potesse lasciare o almeno così gli è stato fatto credere. Ad oggi, Romita ha precisato che nella loro c’ è stato un piccolo incidente di percorso e che tutto è stato superato. Non si è trattato di nulla di grave, Mimma ha capito che da parte sua non c’era nessun interesse per Sarah.