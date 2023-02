Imbarazzo a Uomini e Donne, Gemma e Silvio troppo spinti: “Ho messo il piede lì…” (VIDEO)

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne c’è stato un blocco dedicato a Gemma e Silvio. I due hanno appena intrapreso una nuova conoscenza, ma le cose sembrano essere già decollate parecchio.

In puntata, infatti, i due hanno svelato di un’esterna avvenuta senza telecamere, la quale è degenerata e non poco. I presenti in puntata, ma soprattutto il pubblico da casa, sono rimasti assolutamente spiazzati e molto imbarazzati. Ecco cosa è successo.

Esterna piccante per Gemma e Silvio

Silvio, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne sembra essere un uomo molto passionale. In puntata, infatti, è stata mandata in onda la loro esterna, la quale è stata piuttosto spinta. L’uomo non ha fatto altro che cercare continuamente l’approccio fisico con la dama, al punto da darle tanti baci sul collo e dirle frasi alquanto ammiccanti. La loro conoscenza, poi è proseguita anche senza telecamere.

I due si sono stati a cena in un ristorante e in studio hanno raccontato quello che è accaduto. Durante il racconto, però, sono state fatte delle confessioni davvero molto piccanti. La coppia, infatti, ha svelato che, durante la cena, lui ha chiesto alla torinese di poterle massaggiare un piede. Lei, così, si è tolta la scarpa e gli ha messo il piede addosso. Questa confessione, chiaramente, ha generato subito ilarità in studio.

Cala l’imbarazzo a Uomini e Donne su certi temi

Come se non bastasse, poi, Maria De Filippi ha chiesto a Gemma e Silvio di replicare la scena a Uomini e Donne. I due, così, si sono seduti al centro dello studio ed hanno mostrato quanto accaduto. Gianni e Tina, ovviamente, non sono riusciti a non ironizzare sulla faccenda, ma questo non è tutto. Nel parlare del suo modo di approcciare con le donne, infatti, Silvio ha fatto delle rivelazioni piuttosto bollenti.

L’uomo ha detto di cercare molto l’approccio fisico con una donna e, ad un certo punto, ha tirato fuori una frase molto spinta che ancora sta facendo discutere gli utenti di Twitter. Nello specifico, il cavaliere ha parlato di “petting”. La situazione è stata molto imbarazzante, sta di fatto che anche la conduttrice ha fatto fatica a gestire la cosa. In ogni caso, i due hanno deciso di continuare a frequentarsi, pertanto, non resta che attendere per vedere come evolverà la faccenda.