Uomini e Donne spoiler 24 febbraio: Lavinia in crisi, Riccardo fa una confessione

La puntata di venerdì 24 febbraio di Uomini e Donne proseguirà da dove si è interrotta la precedente. A tal riguardo, dunque, vedremo che verrà chiamata in causa Lavinia Mauro e altri esponenti del trono over.

Dopo aver ampiamente parlato della nuova frequentazione tra Gemma e Silvio, la quale si sta rivelando piuttosto piccante, e aver parlato del trono di Federico, l’attenzione si rivolgerà su altri protagonisti. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Lavinia in serie difficoltà a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 24 febbraio di Uomini e Donne rivelano che Federico continuerà il dibattito con le sue corteggiatrici. Dopo aver appreso della dichiarazione di Carola, il ragazzo l’abbraccerà e chiederà di ballare con lei. Alice sarà piuttosto turbata, al punto da lasciare lo studio tra le lacrime. Gianni Sperti l’inseguirà nel tentativo di placarla. Successivamente, poi, si parlerà di Lavinia.

La ragazza ha chiesto di vedere solo Alessio Campoli. Le cose con lui sono andate piuttosto bene, cosa che, invece, non può dirsi con Alessio Corvino. Qualche giorno prima della registrazione è stato San Valentino e il ragazzo non ha avuto alcun pensiero per la tronista. Lei dirà di essere rimasta molto male, ma lui si difenderà dicendo che Lavinia non sia la sua fidanzata, pertanto, non era tenuto a fare assolutamente nulla.

Spoiler 24 febbraio: Riccardo si dichiara, ma qualcosa va storto

Da tale dibattito sarà chiaro a tutti che, al contrario di Federico che è prossimo alla scelta, Lavinia Mauro è ancora in alto mare. Ad ogni modo, dopo aver discusso un po’ con Corvino, chiederà di ballare con lui. Nella puntata del 24 febbraio di Uomini e Donne, poi, vedremo che si parlerà anche di Riccardo Guarnieri. Dopo l’uscita di scena di Gloria, il cavaliere dichiarerà il suo interesse per Cristina.

Le sue avances, con tanto di mazzo di fiori in studio, non serviranno a convincere la donna a dargli una chance. Cristina, infatti, ribadirà di non nutrire alcun interesse per Riccardo e, per contro, si dirà ancora molto interessata ad Armando Incarnato. Tra i due si aprirà un dibattito, in quanto la donna gli chiederà di vedersi. Lui, però, sarà alquanto irremovibile e negherà ogni tipo di contatto con lei. Anche Riccardo dovrà fare i conti con lo schietto rifiuto della dama del parterre femminile.