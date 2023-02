Uomini e donne oggi, Gemma e Silvio troppo spinti, Maria censura. Caos tra Federico Carola e Alice

Una nuova puntata di Uomini e donne è appena terminata. Oggi largo spazio a Gemma Galgani e al suo nuovo corteggiatore che possiamo dire è partito subito in quarta. La dama è uscita con Silvio e l’uomo in questione sembra pensare sempre e solo a quello. Non sono mancati momenti imbarazzanti tra i due, e censure da parte di Maria De Filippi.

Terminato il momento di Gemma si è passati poi a Federico, che ha affermato di essere pronto alla scelta. Nella prossima registrazione deciderà finalmente con chi iniziare una storia tra Alice e Carola. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Uomini e donne oggi, Gemma esce con Silvio e scattano le censure!

Non sono mancati momenti di grande imbarazzo quando Gemma Galgani si è seduta al centro studio insieme al suo nuovo corteggiatore. I due sono usciti e entrambi si sono scambiati anche qualche bacio molto passionale. Salvo è apparso molto coinvolto da Gemma anche se ha voluto precisare di voler testare la situazione. Insomma prima di andare avanti e parlare di una storia bisogna vedere se dal quel punto c’è feeling.

Da li si è passati a parlare di sesso, e il sessantenne ha parlato delle sue esperienze passate. Gianni e Tina sono rimasti senza parole, fino a quanto la situazione è davvero degenerata. Silvio ha dichiarato che se non si arriva al rapporto completo a lui sta bene anche del pe**ing. A questo punto la De Filippi si è trovata costretta a censurare il tutto. Allibita e scioccata da ciò che aveva appena sentito ha subito cercato di smorzare la situazione evitando di incalzare Tina che è scoppiata in una grande risata e voleva intervenire.

Caos al trono classico: il dettaglio non sfugge

Manca sempre meno alla scelta di Federico, prevista nella registrazione di lunedì prossimo. C’è un dettaglio che nella puntata di oggi però non è passato inosservato. Ciò accade quando Maria fa entrare in studio inizialmente Alice, mandando anche in onda il momento in cui dopo una delle ultime registrazioni lui l’ha raggiunta in camerino. Qui la Barisciani è apparsa in evidente difficoltà e Federico ha tentato ancora una volta di rassicurarla, abbracciandola. Per i fan da casa non ci sono dubbi, il tronista sceglierà Carola.

Poi si è passati a Carola. Maria la chiama e lei fa la passerella fino alla scalinata, qui il dettaglio non è sfuggito. I più attenti hanno notato come Nicotera ha guardato Alice e le ha sorriso. Si tratta di un attimo, che non sfugge agli occhi attenti dei telespettatori e soprattutto dei fan di Carola, che sono davvero tantissimi. Molti di loro credono che quello sguardo voglia dire tanto e che Federico voglia in qualche modo rassicurare Alice che sarà lei la scelta!