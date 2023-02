Provvedimenti al GF Vip per 4 concorrenti, successe cose gravissime: “staccati i microfoni e contatti con l’esterno”

La puntata del 23 febbraio del Grande Fratello Vip si è aperta con una busta nera: Alfonso Signorini ha annunciato di avere un provvedimento per alcuni concorrenti che hanno violato il regolamento.

4 Vipponi hanno commesso qualcosa che fino ad oggi non si era mai visto nella storia del programma, scatenando l’ira della produzione. Motivo per cui sono finiti in nomination.

Grande Fratello Vip: il caso della busta nera, cosa è successo nel van?

Al centro dello studio, Alfonso Signorini ha rivelato al pubblico di avere una busta nera che contiene un provvedimento disciplinare per alcuni concorrenti che hanno violato severamente il regolamento. “Quattro dei nostri Vipponi si sono rinchiusi nel van e hanno cospirato tra di loro, commettendo una grave infrazione”. Poi ha aggiunto: “Si sono lasciati andare a confessioni che non avrebbero voluto che fossero rese note. Loro sono sicura di averla fatta franca, ma al GF l’omertà non premia”.

I concorrenti in questione sono Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria. Alfonso poi chiamandoli uno ad uno e separandoli in varie stanze ha fatto dire la sua so cosa avessero detto e fatto e perchè si sono nascosti nel van. I 4 incriminati hanno dato più meno versioni simili, spiegando di aver parlato di sesso in maniera troppo spinta. Solo Donnamaria ha svelato di aver incontrato i genitori quando è andato a votare e che suo padre gli ha scritto un bigliettino.

Cosa hanno fatto i quattro concorrenti di nascosto

Alfonso Signorini ha raccontato che 4 incriminati durante la notte scorsa si sono ritrovati nel van e convinti che le telecamere non li riprendessero e staccando l’audio ambientale hanno pensato di prendere in giro tutti. Il conduttore, quindi, fingendo che l’audio fosse andato perso, ha chiesto a ciascuno di loro cosa si fossero detti.

Ovviamente nessuno ha dato la versione giusta tanto che Alfonso alla fine li ha smascherati mostrando pubblicamente cosa si sono detti. Alla fine è venuto fuori che Micol e Tavassi hanno staccato i microfoni, cosa che pare fino ad oggi hanno fatto spesso e Donnamaria invece ha avuto contatti con l’esterno.