Rivolta contro Alfonso Signorini: “Vai tu a casa!”, quello che ha fatto ieri ai Donnalisi non trova giustificazioni.

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Un diretta decisamente interessante e ricca di colpi di scena. Oltre a vedere eliminato Antonino Spinalbese, felicissimo per l’uscita, abbiamo assistito anche ad un grande provvedimento da parte della produzione per 4 ragazzi.

Largo spazio anche ai Donnalisi che ancora una volta sono finiti per litigare. E proprio sul loro scontro in diretta questa volta i fan hanno notato che la colpa è stata solamente di Signorini.

I Donnalisi ancora crisi ma questa volta per colpa della produzione

Ancora una volta si è parlato di Edoardo e Antonella. Nella puntata di ieri sera, essendo la Fiordelisi in nominations, Alfonso ha chiesto ai due di andare in mistery e di trascorrere qualche minuto insieme lontani da tutti. L’unico pensiero di Edoardo era quello di abbracciare e baciare la sua compagna ma solo dopo pochi istanti, Signorini è partito con un video che ha cambiato tutto.

Un momento bellissimo rovinato dalla produzione e che ha fatto perdere la testa allo stesso Donnamaria. Nella clip in questione di vede Edoardo sparlare della fidanzata, dicendo che quasi quasi è contento se va a casa. Poi parlando della loro storia ha rivelato che non saprebbe se fuori potrebbe funzionare dato che qui c’è Antonino ma fuori sarebbe la stessa cosa. Insomma, tutte parole negative quelle dell’ex volto di Forum che hanno rovinato quel momento dolcissimo.

Edoardo Donnamaria mette in forte imbarazzo Alfonso Signorini

A pensarla in questo modo non solo Donnamaria che lo ha detto in maniera molto esplicita arrabbiandosi ma anche il popolo della rete. Quello che doveva essere un momento intimo e di serenità, dato che Antonella da li a poco avrebbe potuto lasciare la Casa, è stato rovinato dagli stessi autori e tutto solo per fare spettacolo.

Era tanto necessario? Una situazione ben capita da Edoardo tanto che in maniera molto educata, ha steso tutta la regia. Alla fine i due sono finiti per litigare