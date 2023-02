Sonia Bruganelli, sapete quanto costa l’abitino indossato dall’opinionista ieri sera al GF Vip? Una vera follia

Per la 36ima puntata del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli ha scelto un abito rosso e nero molto particolare che ha subito attirato l’attenzione.

La moglie di Paolo Bonolis quando si tratta di vestiti ,scarpe e borse non bada mai a spese e anche ieri sera è stato lo stesso. Siete curiosi di sapere quanto ha speso per il suo tubino?

Prezzo e marca del tubino di Sonia Bruganelli indossato al GF Vip giovedì sera

Possiamo dirvi che il tubino indossato da Sonia ieri sera al GF Vip come sempre non è alla portata di tutti. L’opinionista ha speso più di 2mila euro precisamente 2590.00. L’abito è firmato Jacquard di Alexander McQUEEN ed è caratterizzato da tre colori: rosso, nero e bianco. Con un’acconciatura raccolta e un paio di décolleté bianche. La moglie di Bonolis inoltre ha accostato un paio di orecchini color argento a forma di cerchio e una collana girocollo.

Lunedì sera invece aveva indossato un abito Valentino dal costo di ben 2400 euro. Nonostante spesso è soggetta a critiche da parte del web, per il suo ostentare troppo il lusso, la bella opinionista riesce sempre a far colpo, e in maniera positiva. Infatti, ecco perchè i suoi outfit non passano mai inosservati.

Il ruolo di Sonia Bruganelli al GF Vip

Come in molti sanno questo è il secondo anno consecutivo che la Bruganelli svolge il ruolo di opinionista accanto ad Alfonso Signorini. Durante la passata edizione, la moglie di Paolo Bonolis è stata affiancata da Adriana Volpe, con cui il rapporto non è mai stato dei migliori. Quest’anno invece accanto ad Orietta Berti le cose vanno decisamente meglio.

Le due nonostante pensieri differenti riescono a trovare sempre la giusta sintonia. Quel che è certo però al momento e che il prossimo anno nessuna delle due sarà più al GF Vip. Infatti sia la cantante che la presentatrice hanno detto già no al conduttore.