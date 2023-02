Antonino e Ginevra hanno trascorso la notte assieme dopo il GF Vip? Ecco cosa sappiamo

Eliminato nella 36ima puntata del GF Vip Antonino Spinalbese. Un addio quello dell’Hair Stylist ben accetto dal concorrente dato che ormai tutti avevano capito quanto fosse stanco e malinconico nelle ultime settimane. Ormai la sua era diventata una sofferenza tra quelle quattro mura e già nella scorsa puntata aveva espresso il desiderio di volere andare via.

Il suo unico pensiero è Luna e ora non vede l’ora di poterla abbracciare e coccolare. Intanto, ad attenderlo in giardino la sua amica Ginevra. Appena Alfonso gli ha detto di aspettare per uscire perchè per lui c’era una sorpresa, Antonino ha subito detto “l’ha bacio eh”! e così è stato…

Antonino e Ginevra si ritrovano dopo il GF Vip

Antonino Spinalbese è l’eliminato della trentaseiesima puntata del “Grande Fratello Vip”. L’hair-stylist ha perso al televoto con Nikita Pelizon, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi e dopo il verdetto di Alfonso Signorini il suo pensiero è rivolto solamente a sua figlia. “Ho sempre saputo che nel mondo della comunicazione è più forte la televisione, come prima lo erano la radio e prima ancora i giornali . Qui dentro ho capito che il mio mezzo della comunicazione più forte, che non avevo mai usato, è stata la mia parola. E qui sono riuscito a tirarlo fuori”.

Signorini gli ha sottolineato il fatto che a settembre è entrato come ex di Belen e ore invece è uscito come il vero Antonino. La sua spontaneità gli ha permesso di farsi conoscere realmente da tutti. Ma l’ultima emozione che ha vissuto l’hair stylist prima di lasciare la Casa è stata quella con Ginevra.

Cosa è successo dopo al puntata?

Signorini ha ben pensato di far rientrare la Lamborghini con la quale prima della sua uscita era nata una bella amicizia. Tra l’altro Ginevra non ha mai nascosto di essere interessata a Spinalbese e tra i due ora tutto potrebbe succedere. Tra i due infatti è scattato un bacio che fa sognare i tanti che vorrebbero vederli formare una nuova coppia.

Alla fine hanno lasciato insieme la casa. Ma cosa è successo dopo la puntata? Hanno trascorso la notte assieme si chiedono in molti? Beh, al momento non ci sono notizie certe ma pare Ginevra e Antonino hanno trascorso molto tempo insieme fino all’alba…