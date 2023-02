Noemi Bocchi è davvero incinta? La compagna di Totti finalmente rompe il silenzio (FOTO)

In questo periodo si è molto parlato dell’ipotesi secondo la quale Noemi Bocchi potesse essere incinta. A far sorgere questi sospetti sono stati alcuni comportamenti adoperati da parte della donna e di Francesco Totti.

Quest’ultimo, inoltre, non sembra affatto disdegnare l’ipotesi di avere un altro figlio, stavolta proprio dalla sua attuale compagna. Ad ogni modo, in queste ore sono emersi dei nuovi dettagli sulla faccenda e a rivelarli è stata proprio la diretta interessata.

Noemi Bocchi fa una confessione sulla sua salute

Noemi Bocchi è incinta sul serio? Questa è la domanda che molti fan della coppia si sono posti e si stanno ponendo in questo periodo. I sospetti sono sorti a seguito di alcuni comportamenti da parte dei diretti interessati, ma anche in virtù di un altro elemento. Alcuni utenti del web, infatti, hanno notato una strana rotondità sulla pancia della donna, cosa che ha immediatamente condotto verso l’ipotesi della gravidanza. Ma sarà davvero così?

A quanto pare no. Di recente, infatti, la donna ha pubblicato un post sul suo account di Instagram in cui ha svelato di essere affetta da un disturbo. Noemi ha scritto sui social di avere la diastasi addominale. Questo problema, senza entrare troppo nello specifico adoperando terminologie mediche, prevede l’improvvisa dilatazione di alcune cavità addominali, le quali tendono a rendere l’addome particolarmente pronunciato.

Noemi non è incinta: il messaggio di Francesco Totti

Molto probabilmente, Noemi Bocchi ha voluto raccontare questa cosa ai suoi fan per mettere a tacere, una volta per tutte, le ipotesi inerenti il fatto che potesse essere incinta. Gli utenti del web, chiaramente, non hanno potuto fare a meno che mostrarsi molto comprensivi e vicini alla donna, manifestando tutto il loro affetto e supporto. Si tratta di un problema che Noemi si porta dietro da un po’ e che sta cercando di curare.

Tra i vari commenti non è mancato quello di Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma, infatti, ha voluto manifestare tutta la sua solidarietà e vicinanza alla sua compagna nel lungo percorso che si spera la porterà alla risoluzione di tale disturbo. Totti, infatti, ha scritto che lui sarà sempre al fianco di Noemi e le darà sostegno per affrontare questa situazione. Insomma, anche se non c’è un bebè in arrivo, almeno per il momento, non si può certamente dire che la loro storia non vada a gonfie vele.