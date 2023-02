Crisi Chiara Ferragni e Fedez, nuovi retroscena: lui se ne va da amici, ma qualcosa non torna

In questo periodo non si sta facendo altro che parlare della possibile crisi che starebbe fratturando la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. I due, infatti, dopo l’ultima serata del Festival di Sanremo, sono spariti dai social, almeno per quanto riguarda i contenuti insieme.

Chiara si mostra unicamente con i suoi figli e la sua famiglia, mentre lui è sparito ed è intervenuto per difendersi solo da alcune accuse che non hanno nulla a che vedere con la sua vita sentimentale. Adesso, però, sono spuntati dei nuovi retroscena.

Gli ultimi retroscena sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

Come prosegue la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez? A quanto pare sembra che le cose siano più gravi del previsto. Stando a quanto rivelato dal settimanale Vanity Fair, infatti, sembrerebbe che la coppia sia giunta ad un punto di collisione definitiva. Si vocifera, addirittura, che il rapper starebbe cercando di ottenere ospitalità a casa di un suo amico. Altre indiscrezioni, invece, rivelano che la coppia vivrebbe ancora all’interno del lussuosissimo appartamento nel centro di Milano.

In attesa che la situazione migliori, però, c’è chi è pronto a giurare che Fedez stia dormendo sul divano. Ma quanto ci sarà di vero in tutto questo? Al momento, chiaramente, nessuno può avere informazioni certe, in quanto solo chi è nella stessa casa di Chiara e Federico potrebbe sapere che cosa stia succedendo realmente tra loro. Sul web, inoltre, stanno circolando anche altre ipotesi.

I due avvistati insieme: aumentano le ipotesi di crisi fake

In molti, infatti, ritengono che Chiara Ferragni e Fedez stiano solo dando luogo ad una finta crisi per attirare l’attenzione del web in vista dell’uscita della seconda stagione The Ferragnez. Ebbene, questa ipotesi è stata ulteriormente avallata nel momento in cui da poche ore Alberto Dandolo ha diffuso sul web una segnalazione che riguarda la coppia. Il giornalista, infatti, ha beccato i due ragazzi a cena insieme.

Dall’immagine esclusiva in questione, sembra che tra loro non ci sia assolutamente nessun astio. Se tra loro va tutto bene, allora, per quale motivo non smentiscono tutti i pettegolezzi che stanno circolando sul web in questi giorni? Forse fa comodo in primis a loro continuare a marciare un po’ sulla faccenda? I dubbi sono molteplici e non resta che attendere per vedere quando si degneranno di dare spiegazioni ai loro fan.