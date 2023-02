Guendalina Tavassi contro il GF Vip per la punizione a Edoardo e Micol: le assurde allusioni (FOTO)

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Micol Murgia sono finiti al televoto d’ufficio per delle scorrettezze. La faccenda, però, non è stata molto gradita da Guendalina Tavassi.

La sorella di Edoardo, infatti, come era fortemente prevedibile, ha commentato quanto accaduto ed ha mostrato tutto il suo dissenso sulla faccenda. Ad un certo punto, però, la donna ha fatto delle dichiarazioni davvero pesanti. Ecco che ha detto.

Lo sfogo di Guendalina contro il GF Vip per la punizione a Edoardo e Micol

Guendalina Tavassi non ha affatto apprezzato la decisione del GF Vip di mandare al televoto d’ufficio soprattutto Edoardo e Micol. Secondo il punto di vista dell’influencer, infatti, i due non meriterebbero questa punizione in quanto non hanno commesso nessuna cosa particolarmente grave. Anche se hanno usato delle parole troppo pesanti ed hanno provato ad eludere i microfoni, la protagonista ritiene che il trattamento a loro riservato sia un po’ troppo inquisitorio.

Ad ogni modo, nel corso del suo sfogo su Instagram, la donna è arrivata a pronunciare delle cose davvero molto forti. In particolar modo, infatti, ha insinuato che il GF Vip fosse tenuto su proprio da suo fratello e la Incorvaia. Nel caso in cui i due dovessero uscire dal programma, infatti, il reality show potrebbe anche chiudere i battenti. Simili dichiarazioni, chiaramente, hanno scatenato l’ira del web.

Il web contro la Tavassi: stavolta ha proprio esagerato

Le frasi di Guendalina Tavassi contro il GF Vip per la decisione di punire anche Edoardo e Micol hanno indignato parecchio i telespettatori del GF Vip. Con quale pretesa e presunzione la protagonista ritiene che il programma fosse tenuto in piedi da suo fratello e dalla Incorvaia? I due, in verità, non sono quasi mai al centro di nessuna clip. Quelle volte che capita, inoltre, danno luogo a dei comportamenti che spesso vengono visti come un po’ troppo costruiti e falsi.

In molti, infatti, sul web ritengono che Edoardo e Micol non dureranno affatto al di fuori del GF Vip. La loro sarebbe solo una strategia messa in atto ai fini di gioco. Proprio in virtù di questo, come fa Guendalina a credere che senza di loro il GF Vip potrebbe anche chiudere? La donna ha dimostrato di essere un po’ troppo di parte e di aver messo in atto un comportamento infantile e imparziale.