GF Vip, autori censurano Daniele Dal Moro nella notte: c’entra Maria De Filippi

Daniele Dal Moro è stato duramente rimproverato dagli autori del GF Vip questa notte. Dopo la messa in onda della diretta del reality show, i concorrenti si sono confrontati in merito ad alcune cose che si sono verificate.

Ebbene, ad un certo punto, il veneto ha deciso di confidarsi con Antonella Fiordelisi, con cui ha avuto modo di legare un po’ di più negli ultimi tempi. Il ragazzo, però, ha cominciato a fare delle dichiarazioni che riguardano i programmi di Maria De Filippi, cosa che non è piaciuta alla produzione del programma.

Daniele fa delle confessioni sui programmi di Maria De Filippi

Durante la notte, gli autori hanno redarguito Daniele Dal Moro invitandolo a smettere di parlare di certe questioni. Ma di che cosa stava parlando il ragazzo? Tutto è cominciato nel momento in cui il giovane ha iniziato a sfogarsi con Antonella Fiordelisi contro Martina Nasoni. Il ragazzo, infatti, ha tirato fuori alcuni comportamenti equivoci che era solita assumere la Nasoni quando lui era a Uomini e Donne.

Come già detto anche in passato, Daniele ha ribadito che la ragazza fosse solita recarsi nei pressi del suo hotel mentre lui era tronista nel talk show di Maria De Filippi. Incontrare altre ragazze, specie se ex, è una cosa che non è consentita dal programma pomeridiano incentrato sull’amore. Per tale motivo, Dal Moro ha ammesso che era solito informare la redazione di quanto stesse succedendo.

Gli autori del GF Vip rimproverano Dal Moro

Fin qui nulla di male, il ragazzo aveva già parlato della faccenda anche qualche giorno fa. Ad un certo punto, però, Daniele Dal Moro ha tirato in ballo un altro programma di Maria De Filippi ed è stato in quel momento che gli autori del GF Vip sono intervenuti. Il concorrente, infatti, ha detto che, ad un certo punto, fu contattato dagli autori di Temptation Island per partecipare alla trasmissione proprio in compagnia di Martina.

Il ragazzo, però, ha detto di aver rifiutato in quanto non gli andava di prendere in giro il pubblico fingendo di essere fidanzato con la Nasoni, in quanto i due non fossero affatto una coppia. Mentre stava facendo queste considerazioni, però, gli autori hanno interrotto il ragazzo e lo hanno invitato a non parlare di altre trasmissioni. Lui si è immediatamente gelato, si è scusato ed ha smesso di continuare a proferire parola a riguardo.