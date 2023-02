Oroscopo 27 febbraio 2023: Toro imprevedibili, Scorpione organizzati

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 27 febbraio, i nati sotto il segno della Bilancia devono essere più determinati. I Gemelli vivranno qualche cambiamento

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Vi entusiasmate per poco, quindi, cercate di non fare troppi castelli in aria, specie per quanto riguarda l’amore. Sognare va bene, tuttavia, è importante anche non perdere attinenza con la realtà.

Toro. I nati sotto questo segno sono particolarmente imprevedibili. Chi vi conosce bene, sa che potreste compiere dei colpi di testa inaspettati. Ad ogni modo, cercate di non tirare troppo la corda.

Gemelli. L’Oroscopo del 27 febbraio denota una scarsa propensione al cambiamento. Di solito preferite seguire le vostre abitudini, tuttavia, nella vita non si possono fare sempre le stesse cose, quindi, è necessario allargare un po’ orizzonti e punti di vista.

Cancro. Amate vincere facile, ma talvolta bisogna saper affrontare anche delle sfide. Non siate troppo impazienti e lasciate che le cose accadano quando è il momento. Giornata produttiva nel lavoro.

Leone. Siete determinati e decisi. Quando vi mettete una cosa in testa, difficilmente cambiate idea. In merito all’amore, invece, siete desiderosi di vivere una relazione che vi sconvolga, ma attenti alle situazioni da cui vi farete coinvolgere.

Vergine. Dovete essere molto attenti per quanto riguarda la sfera professionale. Non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in maniera onesta e sincera con voi. In amore ci vogliono più tenacia e coraggio.

Previsioni 27 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle vi invitano a mettere un punto laddove avreste preferito mettere una virgola. Ci sono delle situazioni che non possono essere ignorate, quindi, è importante essere risoluti. Questo vale sia in amore sia nel lavoro.

Scorpione. Nella vostra vita professionale siete molto organizzati e amate fare programmi e rispettare delle scadenze. In certi casi, però, potrebbero accadere degli imprevisti e bisogna sapersi adattare alle nuove circostanze.

Sagittario. L’Oroscopo del 27 febbraio vi invitano ad essere un po’ più ottimisti. Spesso tendete a farvi più problemi del previsto. Essere lunatici è una vostra prerogativa e chi vi conosce lo sa.

Capricorno. Se siete un po’ nervosi, state lontani dalle discussioni. Cercate di isolarvi un attimo, se potete, in modo da sbollire la rabbia e da non dire o fare cose di cui potreste pentirvi.

Acquario. Questo lunedì inizierà con tante cose da fare e faccende da mettere in ordine. Iniziate dal mattino, in modo da sbrigare tutto entro oggi. Evitate le distrazioni, almeno fino al tardo pomeriggio.

Pesci. In amore siete molto passionali e amate donarvi alle persone a cui tenete. Attenzione, però, perché qualcuno potrebbe approfittare della vostra bontà, quindi, occhi ben aperti.