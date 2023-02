“Ci hanno preso in giro”, Fedez e Chiara Ferragni smascherati (FOTO)

Chiara Ferragni e Fedez sono stati fotografati insieme mentre si godono felicità e serenità. La crisi è una simulazione? Questa è la foto che li corrisponde

Da allora il web ha ignorato la famiglia Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez hanno raccolto più attenzioni negli ultimi tempi. Tutto ha origine a Sanremo. Quest’estate Amadeus ci ha confermato che l’imprenditore digitale avrebbe partecipato alla prima puntata e al gran finale.

Dopo l’esibizione di Fedez e Francesca Michielin all’Ariston con “Name Me”, questa sarà la prima apparizione di Chiara su uno dei più prestigiosi palcoscenici italiani. Per la prima puntata la Ferragni ha infatti ottenuto un esito positivo: Federico era nella villa che avevano affittato a Sanremo, l’ha supportata solo con qualche story sul suo Instagram. Tuttavia, dopo il primo episodio, le cose sono cambiate.

Federico, che era legato alla costa ligure, ha cantato una canzone che ha raccolto una notevole attenzione da parte dei media: non a caso, si è subito assunto l’intera responsabilità dei suoi testi. Anche durante l’esecuzione dell’articolo 31 sul palco durante la copertura, non è certo mancato. Durante la puntata finale, quello che non doveva succedere: Fedez ha nascosto la sua sposa, Chiara.

Chiara Ferragni e Fedez sono stati fotografati insieme e divertendosi e sorridendo.

Appena Chiara Ferragni torna sulle scale del Teatro Ariston, le telecamere della trasmissione Rai seguono Fedez e tutta la famiglia, lo sostengono. Durante l’esibizione di Rosa Chemical della sua interpretazione “trasgressiva” di “Made in Italy”, la cantante ha preso Federico dal suo posto, lo ha portato sul palco con sé e poi lo ha baciato appassionatamente in francese.

Di certo la Ferragni non si sarebbe offesa per il suo bacio, ma piuttosto che con questo quindicesimo gesto e tutti i commenti successivi, non si discuteva più del suo debutto, ma invece di Federico. Dalla conclusione del festival, non si sono più riuniti pubblicamente sui social media. Le riprese dello spettacolo sono state interrotte e molti credono che una separazione, insieme alla crisi, sia imminente.

Sui social si legge che adesso dorme sul divano e che Sanremo è stato il catalizzatore che ha portato alla sua rovina. Hanno già collaborato nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo, sono apparsi distaccati e freddi. Questa volta, però, sono stati contrastati da Alberto Dandolo, che ha postato sul suo profilo una foto della coppia a tavola.

Molti commenti attestano che la donna in questione non è Chiara. Dall’acconciatura e soprattutto dai tatuaggi, possiamo dedurre che sia la sposa del rapper. Tuttavia, chi è scettico vedrà anche questa immagine di Dandolo.

Di conseguenza, possiamo aspettarci che i due tornino sui social media nel prossimo futuro e spieghino il motivo della loro lunga assenza. Volevano attirare più attenzione o volevano semplicemente, per una volta, passare un po’ di tempo da soli? In definitiva, questo silenzio ora è frustrante per i fan.