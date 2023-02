Il Paradiso delle Signore: è solo un personaggio che fa la differenza, dicono i fan scatenati nel web

I fan de Il Paradiso delle Signore su Twitter hanno vissuto uno sfogo collettivo dopo la messa in onda degli ultimi episodi. Il ‘sentiment’ incorona Regina solo una delle protagoniste, vero perno di tutte le fiction Rai

Un risultato straordinario, una storia che originariamente appariva solo durante le ore serali ed era di natura puramente stagionale. Tuttavia, la storia è diventata un appuntamento fisso nelle case degli italiani.

Serena Bortone prosegue con Oggi è un altro giorno: il soggetto è Il paradiso delle signore. Le danze sono state presentate per la prima volta da Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi, i due protagonisti che hanno accolto il più frequentato laboratorio femminile del circondario.

Giunto alla sua settima stagione, è uno dei vincitori di Viale Mazzini. Sulla piattaforma di streaming Rai Play si è classificata al terzo posto nella classifica degli spettacoli più seguiti e visti dagli utenti che magari hanno saltato qualche scena durante il pomeriggio.

Le puntate più recenti hanno aumentato notevolmente la partecipazione del pubblico da casa, che non perde occasione per commentare sui social gli eventi che si svolgono in ogni puntata. Abbiamo raccolto i loro sentimenti primari, vi diremo di più su di loro nel testo: il personaggio che riceve più elogi e consensi è l’unico fattore dominante nella base di fan della storia.

Il Paradiso delle Signore: la vera Regina secondo i telespettatori

Intrigo, dolore, ma soprattutto passione e amore per le stelle. Sono questi i componenti che si combinano tra i diversi outfit dell’atelier, questi eventi si sono svolti tra gli anni ’50 e ’60, questa location ha ospitato gli eventi della popolare fiction Rai. L’ensemble è composto da attori del calibro di Alessandro Tersigni, Gabriele Anagni, Massimo Poggio e Pietro Genuardi. Non è difficile non accorgersene: la forza primaria di questo racconto si mantiene nel tempo attraverso la partecipazione di personaggi femminili che compongono il cast delle protagoniste primarie. Spazio per l’attuale regina, quella che deluderebbe enormemente i fan se fosse assente o morta prima della necessità di una sceneggiatura.

Adelaide di Sant’Erasmo, ovvero la bravissima e talentuosa attrice e regista del teatro italiano Vanessa Gravina. Nato nel 1974, sembra che si affidasse all’elisir dell’eterna giovinezza. La sua bellezza e il suo talento hanno alimentato la creazione di un’interpretazione originale che è singolare ogni pomeriggio, questo alza l’asticella e provoca una vera e propria crisi isterica sui social. In realtà, la maggior parte dei suoi commenti e interazioni su Twitter sono diretti proprio a lei e alle scene delle varie puntate pomeridiane di Rai 1.

Il fascino e la partecipazione di Marcello, interpretato da Piero Masotti, sono gli aspetti più dinamici che incuriosiscono e coinvolgono gli spettatori con i loro dispositivi elettronici e il piccolo schermo. In sintesi, Il Paradiso delle Signore non esiste senza Vanessa Gravina, e sembra che nelle prossime puntate ci sarà molto fuoco al suo posto: rimanete sintonizzati per non perdervi nessuna delle sue azioni.