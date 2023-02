Fedez balbuzie improvvisa, il rapper mette tutti in ansia con dei video: ecco cosa sta succedendo

In questi giorni Fedez ha pubblicato delle Instagram Stories sul suo account personale in cui ha svelato di essere affetto da improvvisi problemi di balbuzie. Il rapper, infatti, ha cominciato a parlare in modo strano e del tutto insolito.

Quest’oggi, poi, per replicare ad alcune accuse mosse da Selvaggia Lucarelli, il marito di Chiara Ferragni ha fatto qualche riferimento a quello che gli sta succedendo. Ecco che cosa ha detto.

L’improvvisa balbuzie di Fedez: il cantante fa spaventare i fan

Questo non sembra essere un periodo molto semplice per Fedez, il quale ha improvvisamente cominciato a soffrire di balbuzie. Il cantante è al centro di alcuni gossip, che riguardano non soltanto la sua vita privata, ma anche quella professionale. In primo luogo, si sta molto parlando della possibile crisi con la moglie Chiara Ferragni. Tra conferme e smentite da parte di persone che li circondano, la situazione è molto contorta.

In queste ore, però, a suscitare parecchio sgomento sono alcune accuse molto gravi mosse da Selvaggia Lucarelli contro di lui. La donna ha attaccato il cantante per la sua iniziativa benefica avviata in questi giorni sulla vendita di alcune uova di Pasqua. Nello specifico, la donna ha portato alla luce alcune oscurità celate dietro il modo di fare beneficenza di Fedez. Nella sua campagna, infatti, pare manchino alcune informazioni precise riferite all’esatto modo in cui le persone, acquistando le uova di Pasqua, possano fare della beneficenza.

Cosa sta succedendo al cantante e la faccenda della beneficenza

Fedez, allora, ha deciso di replicare e, nel farlo, ha parlato anche della sua balbuzie. Il cantante ha esordito dicendo di scusarsi in anticipo con tutti i suoi fan a causa del suo modo di parlare. Purtroppo, da un po’ di tempo sta soffrendo di questo disturbo, di cui non aveva mai sofferto. Il cantante non ha voluto spiegare le cause che hanno generato questo problema, tuttavia, in molti hanno ipotizzato che possa trattarsi di stress.

Il cantante non starebbe vivendo un momento proprio sereno e tranquillo. Ci sono molte preoccupazioni che lo affliggono, pertanto, potrebbe aver cominciato a manifestare dei disturbi dovuti all’ansia e all’agitazione. Ma sarà davvero così o sotto c’è qualcosa di più grave? Non resta che attendere per saperne di più. Intanto, in merito alla questione della beneficenza, il cantante ha ammesso che, a breve, divulgherà un comunicato ufficiale sul suo profilo Instagram in cui svelerà le esatte modalità in cui saranno fatte le donazioni.