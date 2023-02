Maurizio Costanzo è morto: questa volta non è una bufala. Addio per sempre al giornalista

Una notizia che mai avremmo voluto darvi ma che purtroppo è vera. In questo caso non si tratta di una fake news…

Maurizio Costanzo è morto. Il grande conduttore e giornalista è venuto a mancare venerdì 24 febbraio a Roma, all’età di 84 anni. A comunicare la notizia il suo ufficio stampa. Un lutto gravissimo per Maria De Filipppi che le è stata accanto per più di venti anni.

Maurizio Costanzo è morto: addio all’amatissimo conduttore e giornalista

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere, solo per citarne alcune). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro.

Il nome di Maurizio Costanzo è inevitabilmente legato al Maurizio Costanzo Show, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica. Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere , E che sarà mai?, La strategia della tartaruga, Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi, Vi racconto l’Isis e Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti (2022).

Cosa è successo al marito di Maria De Filippi

Già qualche mese fa Maurizio Costanzo a poche ore prima dalla messa in onda del suo talck ha dovuto saltare le registrazione per via di un malore. In quel caso però nulla di grave, il giornalista aveva fatto sapere di aver avuto un indisposizione. Al momento ancora non sono state rivelate le cause della sua morta, ma possiamo dire che fino ad oggi non ha mai avuto gravi problemi di salute.

Maurizio Costanzo si è sposato quattro volte, l’ultima con Maria De Filippi: il loro matrimonio andava avanti dal 1995. I due hanno adottato un bambino, Gabrielle oggi poco più che trentenne. Un amore che ha superato molti ostacoli e pregiudizi ma che ha vinto fino alla fine. Anche noi di kontrokultura ci stringiamo attorno al dolore della famiglia.