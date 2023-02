Uomini e donne oggi 24 febbraio, puntata a rischio: lutto troppo grande per Maria De Filippi

La puntata di Uomini e donne oggi 24 febbraio potrebbe essere sospesa. Pochi istanti fa è arrivata la terribile notizia che nessuno si aspettava. Maria De Filippi ha perso per sempre suo marito Maurizio Costanzo venuto a mancare stamattina a Roma.

All’età di 84 anni si è spento uno dei più grandi giornalisti e conduttori della storia. Al momento ancora non si conoscono ancora le cause del decesso

Uomini e donne potrebbe non andare in onda oggi

In conseguenza a quello che è successo oggi per Maria De Filippi è un giorno di lutto. Proprio in questi istanti molti colleghi del giornalista stanno parlando di una notizia che ha scosso e che ancora si fa difficoltà a capire.

Anche sua moglie starà vivendo questi istanti con difficoltà ed è per questo che Mediaset potrebbe decidere all’ultimo minuto di sospendere Uomini e donne. La rete potrebbe quindi rendere omaggio al noto conduttore e scrittore con uno speciale a lui dedicato. Al momento però non ci sono ancora certezze ma possiamo dire che non è da escludere una decisione simile.

Anticipazioni Uomini e donne

Al momento ancora non sappiamo per certo se Uomini e donne andrà in onda oggi ma possiamo dirvi cosa dicono le anticipazioni- Il trono di Lavinia sembra davvero a rischio. La ragazza ha chiesto di vedere solo Alessio Campoli. Le cose con lui sono andate piuttosto bene, a differenza di Alessio Corvino.

Qualche giorno prima della registrazione è stato San Valentino e il ragazzo non ha avuto alcun pensiero per la tronista. Lei dirà di essere rimasta molto male… Si passa poi a Riccardo. Dopo aver chiuso con Gloria, il cavaliere dichiarerà il suo interesse per Cristina.

Le sue avances, con tanto di mazzo di fiori in studio, non serviranno però a convincerla. Cristina, infatti, ribadirà di non nutrire alcun interesse per Riccardo e, per contro, si dirà ancora molto interessata ad Armando Incarnato