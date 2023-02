Come è morto Maurizio Costanzo? Svelate le cause del decesso, c’entra il cuore

Maurizio Costanzo è morto da qualche ora e tutto il mondo dello spettacolo si sta stringendo attorno al dolore di Maria De Filippi e di tutti i suoi cari. Ad ogni modo, una delle domande che in molti si stanno ponendo è: come è morto Maurizio Costanzo?

Il conduttore aveva degli acciacchi, cosa normalissima per una persona dell’età di 84 anni. Tuttavia, fino a questo momento, non era mai trapelata nessuna malattia particolarmente grave e acuta, se non il diabete. A dare delle informazioni in più sulle cause del decesso, però, ci ha pensato Barbara Palombelli.

Ecco come è morto Maurizio Costanzo

In molti si stanno chiedendo “Come è morto Maurizio Costanzo?” La notizia della sua scomparsa è piombata come un fulmine a ciel sereno ed ha scosso tutto il mondo dello spettacolo e i tantissimi fan che lo seguivano e sostenevano. Nessuno si aspettava che questo triste epilogo potesse verificarsi proprio adesso, in quanto il conduttore non aveva alcun disturbo particolarmente significativo.

Come tutti i fan già sapranno, Maurizio Costanzo soffriva di diabete, ma al contempo era ghiotto di dolciumi. Sua moglie, però, è sempre stata molto attenta alla sua salute, sta di fatto che lo teneva a stecchetto. Ad ogni modo, a causare la sua morte non sembrerebbe essere stato un eccesso di zuccheri. Stando a quanto rivelato da Barbara Palombelli, infatti, sembrerebbe che l’uomo avesse dei problemi di cuore.

Attesa per i funerali e lutto per Maria De Filippi

Durante la puntata odierna di Forum, infatti, la conduttrice ha dato questo triste annuncio in diretta. La protagonista ha spiegato che il famoso giornalista e presentatore tv fosse affetto da una patologia cardiaca. A causare la morte di Maurizio Costanzo, dunque, dovrebbero essere state delle complicazioni legate al malfunzionamento del suo cuore. Al momento, però, non sono state fornite ulteriori informazioni a riguardo.

Nel rispetto del lutto di Maria De Filippi, le trasmissioni condotte dalla donna sono state tutte sospese. Quest’oggi, infatti, in sostituzione di Uomini e Donne Mediaset ha deciso di mandare in onda una nuova puntata della soap opera che anticipa il talk show pomeridiano, ovvero, Terra Amara. Adesso, dunque, non resta che attendere le prossime ore per capire come saranno disposti i funerali dell’amatissimo giornalista e conduttore tv. e stringersi attorno al dolore della famiglia.