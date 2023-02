Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri svela perché vive ancora con la mamma: ecco il suo problema

Riccardo Guarnieri ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha fatto delle confessioni molto interessanti sulla sua vita privata. in questi giorni, infatti, il cavaliere è stato accusato da Alessandro Vicinanza di essere immaturo in quanto vive ancora con sua madre.

Ebbene, il cavaliere ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto senza peli sulla lingua. Il protagonista, infatti, ha parlato a cuore aperto di quello che gli accadde quella volta che decise di andare a vivere da solo. Ecco cosa è emerso.

Il dramma di Riccardo Guarnieri vissuto alcuni anni fa: ecco perché non vive solo

Durante una scorsa puntata di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ebbe una lite molto accesa con Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo accusò pesantemente il suo rivale asserendo che vivesse ancora con la mamma. Le insinuazioni del compagno di Ida Platano, chiaramente, erano finalizzate a mettere in luce il fatto che Riccardo fosse un bambinone e non fosse ancora riuscito a staccare del tutto il suo cordone ombelicale. Ma sarà davvero questo il motivo? A quanto pare sotto c’è tutt’altro.

Nel corso dell’intervista con il magazine della trasmissione, infatti, Guarnieri ha confessato che, in passato, ha provato ad andare a vivere da solo. Quella esperienza, però, si rivelò piuttosto traumatica per lui. Il cavaliere, infatti, ha ammesso di essere stato malissimo in quanto ha dei grossi problemi con la solitudine. Vivere completamente da solo, infatti, è una cosa che gli genera ansia e tristezza.

L’augurio di incontrare la donna giusta a Uomini e Donne

Proprio in virtù di questo problema, dopo un po’ di tempo Riccardo Guarnieri decise di tornare a vivere con sua madre. Dietro questa scelta, dunque, non si cela un mancato distacco dal cordone ombelicale quanto, piuttosto, un problema legato alla solitudine. Nel corso del suo sfogo con la redazione di Uomini e Donne, poi, il cavaliere ha anche ammesso che non esclude affatto un domani di lasciare la casa in cui vive adesso.

Nel momento in cui incontrerà la donna giusta, infatti, sarebbe assolutamente disposto ad andare a vivere con lei. Per il momento, però, questo traguardo sembra piuttosto lontano. Dopo la fallimentare esperienza con Ida Platano e l’uscita di scena di Gloria dal parterre degli over, Riccardo è rimasto senza corteggiatrici. Nelle prossime puntate vedremo che si dichiarerà a Cristina, ma anche quest’ultima gli rifilerà un sonoro due di picche.