Un posto al sole, spoiler 27 febbraio: Silvia sull’orlo del fallimento

Continua il successo di Un posto al sole, la sopa opera in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Le anticipazioni relative all’appuntamento del 27 febbraio ci fanno sapere che gran parte della puntata sarà dedicata al processo a Valsano.

La sentenza è molto vicina e il processo è ormai concluso. Purtroppo, il giudice potrebbe andargli contro e il tutto potrebbe non finire a favore di Niko. Silvia deve capire come aiutare Il Vulcano ma non sa come fare, soprattutto ora che ha scoperto che Giancarlo è inaffidabile. Luca De Santis è tornato a Napoli e questo ha messo in discussione i sentimenti di Giulia.

Un posto al sole: chiuso il processo di Valsano, Silvia in enorme difficoltà

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che la fine del processo a Lello Valsano è vicina ma purtroppo per Niko e la sua famiglia la sentenza potrebbe essere a suo sfavore. In questo modo il ragazzo non avrebbe dato giustizia a Susanna e questa cosa lo potrebbe divorare. Intanto, Silvia, sta cercando in tutti i modi di salvare il suo locale e di non perdere la propria clientela. La donna ha quindi pensato di trovare un piano prima che sia troppo tardi.

Il Vulcano sta andando in bancarotta e bisogna subito intervenire. Le anticipazioni ci fanno sapere che per la Giordano nulla sarà facile anche perchè la presenza di Giancarlo considerato ormai inaffidabile st peggiorando tutto.

Tra i due infatti si scatenerà un forte scontro. Infine, nel corso della puntata vedremo anche Giulia fare un passo indietro. Il ritorno di Luca De Santis l’ha portata a fare un tuffo nel passato e a ricordare tutti i bei momenti vissuti con l’ex.

Dove rivedere tutte le puntate della soap opera

Chi non ha potuto seguire in diretta le puntate di Un posto al sole può semplicemente riguardarle in streaming, e questo ovviamente sia in diretta che in replica. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.45 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario – per la replica della puntata appena trasmessa o delle precedenti.