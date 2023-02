Antonino Spinalbese riabbraccia la figlia insieme a Belen: il momento è commovente

Nella puntata del 23 febbraio Antonino Spinalbese ha lasciato per sempre la Casa del GF Vip. Il giovane è stato eliminato, anche se la notizia lo ha reso molto felice. L’ex di Belen da settimane aveva espresso il desiderio di voler uscire fuori e di tornare dalla sua bambina.

Quindi niente rimpianti e niente lacrime ma solo la gioia di riabbracciarla. Ed ecco che Antonino ha deciso di immortalare questo momento e di condividerlo con chi fino ad oggi lo ha sostenuto. Un momento commovente che vede anche la partecipazione di Belen.

Antonino rivede la figlia Luna e l’abbraccio è un esplosione di emozione

Una volta tornato a casa, c’era un’altra donna ad aspettare il 27enne: sua figlia Luna Marì. Antonino, infatti, è tornato sui social e ha dedicato il suo primo post alla bambina avuta con la modella argentina, condividendo un tenero video del loro rincontro con la didascalia: “Mi perdoni?”.

Nel tenero video, la piccola corre verso il papà sorridente e i due si lasciano andare in un dolcissimo abbraccio. Nonostante siano trascorsi più di quattro mesi, la bambina, che ha solo un anno e mezzo, ha subito riconosciuto il padre.

Questo fatto ha portato molti utenti del web a pensare che Belen Rodriguez, la madre della piccola Luna Marì, abbia costantemente parlato in modo positivo di Antonino con la piccola magari facendoglielo vedere anche in tv. In una recente intervista Belen aveva detto a Silvia che nonostante la storia con Spinalbese fosse finita avrebbe sempre permesso alla bambina di stare con il padre e di garantirgli la sua presenza. E guardando come ha reagito la piccola la sua posizione è del tutto confermata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Antonino e Ginevra: è nata una nuova coppia?

Dopo l’uscita di Antonino dalla Casa del GF Vip, tutti si sono chiesti cosa sia successo con Ginevra. La sorella di Elettra lo ha atteso fuori alla Casa per poi andare insieme in studio. Secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero rimasti fino a notte tarda assieme. Quel che resta da capire al momento è se è nata una nuova coppia.