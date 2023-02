Morte Costanzo, Mediaset stravolge il palinsesto: sospeso Amici, C’è posta per te e Bella Mà. Ecco quando ritornano

La morte improvvisa di Maurizio Costanzo, ha stravolto tutti. Nessuno avrebbe mai immaginato che il giornalista si sarebbe spento così improvvisamente anche se pare che Costanzo fosse ricoverato da una settimana. La morte del conduttore ha stravolto anche i palinsesti di tutte le reti.

Mediaset ha sospeso la programmazione di Uomini e donne. Rai 2 non ha mandato in onda la nuova puntata di BellaMà, sostituita da una vecchia intervista di Pierluigi Diaco allo stesso Maurizio Costanzo, ma anche altri programmi hanno sospeso la loro programmazione. Ma non è tutto, Mediaset ha anche annunciato un cambio importante anche per la prima serata.

Mediaset stravolge il palinsesto: l’omaggio a Maurizio Costanzo

Tutto il palinsesto Mediaset è stato stravolto a seguito della notizia della disputa di Maurizio Costanzo. Il giornalista è venuto a mancare nella giornata del 24 febbraio e per questa ragione, la rete ha deciso di dedicare proprammi che riguardassero la sua carriera e la sua vita passata. Infatti, la fiction di Raoul Bova, “Buongiorno Mamma”, è stata sospesa con uno Speciale Matrix sul conduttore in collaborazione con il TG5. Il titolo è “Costanzo l’uomo che ha cambiato la tv” e in studio sono arrivati Nicola Porro e Susanna Galeazzi.

I palinsesti del 25, 26, 27 febbraio

Come detto in precedenza, Mediaset ha stravolto i palinsesti per omaggiare il grandissimo giornalista scomparso. Stando ai primi aggiornamenti possiamo dire che oggi 25 febbraio Verissimo andrà in onda regolarmente, mentre sarà rimandato invece C’è posta per te.

Al suo posto alle ore 21.20 verrà trasmesso uno speciale realizzato da Maurizio Costanzo dal titolo “In ordine alfabetico” con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme del 1999. Verrà, poi, seguito da “I Tre Tenori”, in cui verrà mostrata l’intervista di Costanzo ed Enrico Mentana a Raimondo Vianello, Corrado e Mike.

Anche domenica 26 febbraio ci saranno cambiamenti. Nel dettaglio Amici verrà sospeso anche se al suo posto ancora non si è capito cosa andrà i onda. Alle 16:30, invece, la Toffanin condurrà uno speciale dal titolo “Verissimo presenta Ciao Maurizio”. Infine, lunedì 27 febbraio, Canale 5 seguirà in diretta i funerali di Maurizio Costanzo. In aggiunta, su tutte le reti Mediset fino al 26 febbraio a rotazione si potrà vedere un cartello firmato da Pier Silvio Berlusconi con scritto:” Ciao Maurizio, sarai sempre nei nostri cuori. Pier Silvio”.