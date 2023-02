Maria De Filippi sotto shock: cosa è successo pochi istanti prima della morte di Costanzo

La conduttrice televisiva è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. In questo momento, Maria De Filippi sta attraversando un bruttissimo periodo e come fanno sapere chi le è stata accanto è davvero provata.

La morte di Maurizio Costanzo l’ha scossa, scioccata e basita. Il motivo è che Maria non si aspettava di perdere suo marito così all’improvviso. Il noto giornalista era ricoverato da una settimana in clinica ma le sue condizioni non lasciavano pensare ad una possibile morte. Quindi per lei un colpo!

Maria De Filippi sotto shock per la morte di Maurizio

Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, Maria De Filippi andava a trovare Maurizio Costanzo in ospedale mattina e sera, poi correva a lavoro. La 61enne non si aspettava di perdere il grande amore della sua vita all’improvviso, da un giorno all’altro. Il giornalista e conduttore da una settimana era in cura nella clinica Paideia a Roma, dove si era sottoposto ad un piccolo intervento. Fino a poche ore prima era vigile e rispondeva.

Oggi è circondata dagli affetti più cari, a partire dal figlio Gabriele, il 30enne adottato insieme al compagno. Un dolore immenso che non trova giustificazione e tanto meno il coraggio di andare avanti. Maria lo ha sempre detto anche in passato “Non so come farò senza Maurizio. La mia vita senza di lui non ha senso.” Intanto, i funerali di Costanzo sono attesi per lunedì 27 febbraio alle ore 15.00 nella chiesa degli Artisti in Piazza del popolo.

Morte Costanzo: la decisione di Mediaset

A seguito della scomparsa di Maurizio Costanzo, Mediaset ha deciso di cambiare tutti i palinsesti. Al momento, questa sera non andrà in onda C’è posta per te, e nemmeno il daytime di Amici. Al loro posto Canale 5 trasmetterà la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da Costanzo.

La prima In ordine alfabetico con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi, per la prima volta intervistati insieme del 1999. A seguire, I tre tenori con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998. Il 26 febbraio invece Silvia dedicherà un intera puntata a Costanzo.