Funerali Maurizio Costanzo, l’ex moglie Marta Flavi assente: “Sarebbe poco elegante”

Chi conosce la storia di Maurizio Costanzo sicuramente saprà del suo matrimonio con Marta Flavi.

Intervistata su quanto accaduto la conduttrice ha fatto sapere di essere rimasta molto colpita da quello che è accaduto al ex marito. Nello stesso tempo, però ha fatto anche sapere che non prenderà parte ai funerali, spiegando anche il motivo.

Marta Flavi assente al funerale di Maurizio Costanzo

Marta Flavi non sarà presente ai funerali di Maurizio Costanzo nonostante i due hanno condiviso un matrimonio insieme. La conduttrice ha poi spiegato il motivo per cui non parteciperà alle esequie che si terranno a Roma lunedì 27 febbraio, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo: “Andarci sarebbe poco elegante”. Secondo la Flavi dunque questa sua decisione sarebbe una forma di rispetto nei confronti di Maria e dei figli del defunto ex marito.

Come tutti sapranno la relazione con il giornalista è finita proprio per colpa del tradimento di Costanzo con Maria. Un duro colpo all’epoca per la Flavi che li ha beccati proprio sul fatto. “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Ringrazio Maria per avermelo portato via”

Il rapporto tra la Flavi e Maria De Filippi

Maurizio Costanzo si sono conosciuti dopo la fine della relazione tra il giornalista e e Simona Izzo. La Flavi lo ha conosciuto grazie al lavoro in televisione e i due si sono amati per svariati anni. In una recente intervista la conduttrice ha spiegato che ha subito diversi traumi quando era accanto a Costanzo.

Ben quattro aborti, che l’hanno cambiata per sempre. Maurizio è riuscito a conquistarla con la parole e con io suoi modi di fare sempre dolci e comprensibili. Ma in che rapporti è oggi con Maria? Beh anche in questo caso non si è nascosta nel dire la verità. Tra le due non c’è mai stato nessun rapporto e nessun dialogo.