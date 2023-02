Camera ardente Maurizio Costanzo: presenti Diaco e la Venier in lacrime, Maria e Gabriele distrutti (FOTO)

In questi istanti tantissime persone appartenenti al mondo dello spettacolo si stanno recando alla camera ardente posata in Campidoglio. Dalle 10 e 30 di stamattina un fiume di persone hanno dato il loro ultimo saluto a Maurizio Costanzo.

Camera ardente Costanzo: lacrime e dolore per la perdita del giornalista

I funerali, invece, si terranno lunedì, 27 febbraio alle ore 17, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Maria De Filippi, con indosso degli occhiali scuri, dei pantaloni neri, una giacchetta sempre nera e un paio di sneakers, non si è mai mossa da vicino alla bara del marito. Accanto a lei il figlio Gabriele che prova a darle conforto. Un momento davvero toccante che mostra tutto l’amore della conduttrice per il marito.

Tra i primi ad arrivare a far visita al defunto giornalista ci sono stati Mara Venier e Pierluigi Diaco, entrambi straziati dalle lacrime. Hanno fatto il loro ingresso nella Sala della Protomoteca mano nella mano.

Il conduttore di Bella Mà era molto legato al giornalista e i due avevano un rapporto davvero speciale. Quest’ultimo aveva celebrato la sua unione civile con il collega Alessio Orsingher. “Maurizio è stato tutto nella mia vita, l’ho conosciuto che avevo 15 anni. È stato un alleato, un maestro, un papà”, il commento di Diaco.

La visita di Fiorello, Barbara Palombelli, Rutelli e Virginia Raggi

Dall’altro lato della sala invece Fiorello assieme alla moglie Susanna. Il conduttore proprio come i suoi colleghi ha voluto dare l’ultimo saluto a Maurizio, prima poggiando le mani sulla bara e poi dando le condoglianze a tutti i familiari. Anche Barbara Palombelli e Francesco Rutelli sono giunti in Campidoglio poco dopo l’apertura della camera ardente.

Dopo poco sono arrivati anche A salutare il giornalista anche Rudy Zerbi, Ermete Realacci, Paola Saluzzi, Vincenzo Salemme, Alessandro Preziosi, Gianni Ippoliti, Valerio Mastandrea e Virginia Raggi. Insomma, una marea di persone tutte molto legate e riconoscenti a Costanzo.