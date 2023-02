Uomini e donne, spoiler 27- 28 febbraio: annullate le registrazioni, slitta la scelta

Con la morte di Maurizio Costanzo c’è stato un vero e proprio cambio di messa in onda per tutti i canali Mediaset e non. Ieri pomeriggio non è stato trasmesso Uomini e donne, e oggi non andrà in onda Amici e tanto meno C’è posta per te nella prima serata.

Stando agli ultimi aggiornamenti la pausa dei programmi della De Filippi andranno avanti anche nei prossimi giorni. Infatti sono state annullate le registrazioni previste per lunedì 27 e martedì 28 febbraio.

Proprio lunedì sono previsti i funerali del giornalista. Questo rinvio riguarda anche uno dei momenti più attesi dai telespettatori: la scelta di Federico che ovviamente è slittata.

Uomini e donne spoiler: slitta la scelta di Federico Nicotera

Il cambio di palinsesto deciso da Mediaset per onorare Maurizio Costanzo, riguarda anche i prossimi giorni. Le registrazioni di Uomini e donne previste per l’inizio della prossima settimana sono state annullate e di conseguenza la scelta di Federico che era prevista per lunedì è rimandata.

A farlo sapere il blogger Lorenzo Pugnaloni che settimanalmente riporta le anticipazioni di tutto quello che accade negli studi Elios di Roma. Gli addetti ai lavori ancora non hanno comunicato quando Maria riprenderà a lavorare ma è molto probabile che la scelta di Nicotera slitti alla prossima settimana, ovvero il sei e il sette marzo.

Anticipazioni: Federico ha già la sua scelta

Intanto, quel che è certo è che Federico ormai ha già deciso con chi concludere il suo percorso. I collaboratori di Maria De Filippi sono già a conoscenza di ogni dettaglio. Per ora, purtroppo, i fan dovranno attendere un’altra settimana anche se per molti non ci sarebbero dubbi. Nicotera ha un debole per Alice e per tanti sarà lei la ragazza con la quale abbandonerà lo studio. Per avere certezza però non ci resta altro che attendere.