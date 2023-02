Donnamaria ne combina un’altra e molto grave! La regia censura le frasi shock: parole violente e senza senso

Ancora un altro grave e ignobile scivolone per Edoardo Donnamaria. Nel giro di nemmeno mezza giornata ha davvero fatto infuriare il web che questa volta si è detto deciso a non perdonare.

Dopo la frase orribile su Antonella e i piselli ecco che si è lasciato andare ad uno scatto di ira ingiustificabile.

Edoardo Donnamaria, fasi shock: regia costretta a censurare

Donnamaria sta facendo discutere il web e non poco, per via di alcune frasi abbastanza particolari dette nella Casa del Grande Fratello Vip . Frasi orribili e di cattivo gusto che hanno costretto la regia a censurare la scena, con la speranza che il suo messaggio non andasse in onda. Censura che è servita a poco dato che molti telespettatori attenti davanti al teleschermo hanno sentito e riportato tutto.

Edoardo parlando con alcuni Spartani, ha scherzato in modo particolarmente “nero” sull’eventualità di vincere il programma: “Io pensavo che figo se il premio di vincere il GF fosse tipo che escono tutti dalla Casa, ti danno una doppietta e tu puoi andare in giro per la Casa a sparare. Macché, un fucile da caccia a sparare tutte le telecamere”.

Web in rivolta contro Donnamaria: superato ogni limite

Ma non è finita qui perchè dopo queste esternazioni gravi ha continuato ancora. “Vabbè tutti abbiamo le voci nella testa. Io sento sempre ‘uccidi, uccidi, ammazza, sangue, sangue”. Donnamaria sente le vocine nel cervello che gli dicono: “uccidi, ammazza, sangue” e in molti in rete hanno scritto che è inutile lamentarsi se poi Nikita Pelizon parla di angeli e arcobaleni e prende appunti per ricordarsi le cose…

Inoltre, poche ore prima si è reso protagonista di un altro scivolone ma questa volta nei confronti di Antonella. Cercando di avvicinarsi a lei ma senza nessun privilegio, Edoardo l’ha liquidata dicendole che appena avesse bisogno di pise**i sapeva dove trovarlo…