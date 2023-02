Luca Laurenti crolla a Verissimo in un fiume di lacrime: “Mai visto così”. Silvia provata

Anche Luca Laurenti come tanti altri suoi colleghi si è unito al dolore che in questi giorni hanno colpito la famiglia di Maurizio Costanzo. Il noto musicista è intervenuto a Verissimo dove Silvia Toffanin ha mandato in onda proprio uno speciale dedicato al giornalista scomparso.

Le parole del cantante hanno commosso tutti, tanto che anche lui stesso è scoppiato a piangere interrottamente.

Luca Laurenti distrutto dal dolore per la morte di Costanzo

La morte del marito di Maria De Filippi ha sconvolto tutti. In tv, da ore, in tanti lo stanno ricordando con grande partecipazione e commozione. Tra questi anche Luca Laurenti, volto storico dei canali Mediaset spesso ospite al Maurizio Costanza Show.

Il musicista e comico, legatissimo all’amico Paolo Bonolis, è scoppiato a piangere nel corso della trasmissione Verissimo. Un pianto a dirotto che ha commosso tutti: “E’ stato come un padre per me, è un momento molto difficile. E’ impossibile abituarsi ai lutti, ogni morte genera dolore”. Fino ad oggi, Luca non si era mai visto così. Le sue parole hanno colpito anche i telespettatori… Infatti la clip è diventata virale.

Cosa legava Maurizio a Luca Laurenti

Luca Laurenti non riusciva nemmeno a parlare. Il conduttore più volte ha dovuto interrompersi a causa delle lacrime che non ha potuto trattenere. La sua morte mi ha sconvolto ha continuato ancora.

I due avevano avuto modo di collaborare insieme in svariati programmi ma al di fuori della professione erano legati da una forte amicizia. Nei momenti difficili Costanzo è sempre stato accanto a lui e quindi perderlo oggi molto doloroso.

Entrambi avevano molte passioni che condividevano come l’amore per gli animali, per la musica. Costanzo era un uomo buono e non potrà mai dimenticarlo.