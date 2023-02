Fedez e Ferragni sommersi dagli insulti: “Sappiamo perché lo state facendo…”

Pace fatta per Fedez e Chiara Ferragni, almeno è quanto sembra dopo l’ultima foto postata dai due con le mani intrecciate a cena. Nello stesso tempo però c’è chi ha qualche dubbio e sospetta che dietro questa pax possa esserci una convenienza.

Come riporta Vanity Fair, i due sono stati travolti dai commenti dei fan che puntano il dito contro la coppia: “La carrellata quotidiana di post alla “tutto normale”, scrive una follower di Chiara, “si capisce che la polvere sta tutta nascosta sotto”, scrive un altro follower.

Ma a preoccupare i Ferragnez sono stati i commenti dei fan in queste settimane dopo la finalissima di Sanremo. Settimane in cui si è parlato tanto di una crisi e di un divorzio in vista.

Fedez e Chiara Ferragni smascherati: “ormai l’abbiamo capito tutti”

I fan della coppia in queste due settimane si sono divisi in due. Da un lato c’è chi non crede assolutamente al loro allontanamento dall’altro invece si.Una fan ha scritto a Chiara, ormai stanca dei continui gossip, di vuotare il sacco una volta per tutte e di far sapere a chi li sostiene da anni, per rispetto, come stanno davvero le cose.

Un altro invece ha scritto che se stanno facendo tutto questo per soldi, è giusto che lo dicano, perchè non stanno dando di certo un buon esempio. Intanto, però, l’indifferenza della Ferragni nei confronti del marito sembra cosa certa, e pare che Fedez sia “psicologicamente devastato come si nota nelle sue ultime apparizioni”. Il cantante rapper non sta certo attraversando un momento facile. Ma il sospetto che la crisi possa essere una recita adesso si fa sempre più strada tra i follower.

La crisi tra i Ferragnez dopo Sanremo: verità o montatura?

Tutto è iniziato da quel bacio di Fedez dato a Sanremo a Rose Chemical. I due sono stati protagonisti di un siparietto molto hot, sul palco dell’Ariston tanto che la Rai ha mandato un esposto per atti osceni in luogo pubblico.

Ovviamente, il provvedimento non riguarda solo il bacio, che ci può essere tutto, ma su un twerk che ha lasciato molto pensare… Da li il putiferio con la Ferragni. Sembra, infatti, che Chiara non abbia gradito lo spettacolino e sia andata su tutte le furie… Ad oggi però tutto lascia pensare che sia stato architettato a tavolino!