Donnamaria e la Murgia sempre più vicini: spunta una confidenza bomba con Milena

Nonostante i ragazzi si sono ripromessi di non parlare più della questione Van e di quello che è successo nel suo interno, la Murgia si è lasciata andare a confidenze scottanti in queste ore.

Quello che fino ad oggi abbiamo capito è che Gli Incorvassi hanno staccato più volte il microfono ambientale per avere rapporti intimi ed evitare che si sentissero rumori strani. Insomma, hanno confessato il loro peccato per avere intimità. A queste rivelazioni si sono aggiunte quelle di Nicole…

Nicole Murgia confessa cosa è successo con Edoardo nel Van

Le parole di Nicole Murgia dette a Milena Miconi poco fa scateneranno un putiferio nella prossima puntata del GF Vip. L’attrice infatti ha svelato inaspettatamente cosa è accaduto tra lei e Donnamaria nel Van, sempre nella notte incriminata dagli autori.

Sembrerebbe, stando alle sue parole che Edoardo ci abbia provato. Il ragazzo, si è avvicinato a lei baciandola sulla guancia ma le sue intenzioni sembravano completamente diverse. Infatti, ha specificato che se lei non lo avesse respinto lui avrebbe proseguito.

La Miconi, infatti, è rimasta sorpresa e stupita dalle parole della Murgia, visto l’amore che lo speaker dichiara per la Fiordelisi da mesi. Quel che è certo però è che nella puntata di lunedì è già atteso il faccia a faccia.

Cosa succederà quando Antonella verrà informata?

Nicole ed Edoardo tempo fa hanno avuto una storia e questo è noto a tutti. I due si sono persi per poi ritrovarsi al GF Vip. Attualmente Donnamaria è impegnato tra alti e bassi con Antonella. Un rapporto il loro spesso messo in discussione sia da loro stessi che dal pubblico ed opinionisti. Un amore malato secondo alcuni, definito tossico per altri.

Sonia Bruganelli ad esempio è convinta che non c’è amore da nessuna delle due parti ma solo una forte attrazione fisica. Le dichiarazioni di Nicole su Edoardo fatte poco fa a Milena però potrebbero mettere una parola fine, una volta per tutte alla coppia. Antonella sicuramente non reagirà benissimo quando saprà che il suo fidanzato ci ha riprovato con la ex.