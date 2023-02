Quando torna in onda Uomini e donne? Data e anticipazioni

Quando tornerà regolare il palinsesto Mediaset? Questa è la domanda che tutti si stanno ponendo dopo la drammatica scomparsa di Maurizio Costanzo. La perdita del giornalista ha sconvolto tutti.

Ad essere maggiormente affranta Maria De Filippi che improvvisamente si è vista sola e senza la sua spalla su cui ha sempre contato. Come tutti sanno sono stati temporaneamente cancellati Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici. Ma quando torna tutto alla normalità?

Uomini e donne torna in onda il 28 febbraio

Uomini e donne è senza ombra di dubbio uno dei programmi più seguiti e amati della Mediaset ed è condotto proprio da Maria De Filippi, moglie ormai vedova, di Maurizio Costanzo. Le puntate sono registrate, quindi lei non dovrà recarsi in studio, potrà prendersi del tempo per elaborare il dolore della perdita.

Il seguitissimo format domani non andrà in onda ma verranno trasmessi in diretta i funerali con uno speciale a partire dalle ore 14.15. La redazione di Mediaset non ha ancora comunicato una data ufficiale per la normale ripresa della programmazione, ma tutto dovrebbe tornare regolare dal 28 febbraio. Gli appassionati di Uomini e donne, quindi potranno sapere cosa è successo tra Carola, Federico e Alice, dato che il tronista è vicino alla scelta.

Anticipazioni Uomini e donne: cosa vedremo

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che Riccardo dopo aver chiuso anche con Michela pare si sia lanciato verso una nuova dama. Una dichiarazione quella di Guarnieri che lascerà tutti di stucco: porterà un mazzo di fiori a Cristina per dichiararsi alla giovane.

Purtroppo per lui sarà l’ennesimo due di picche. Intanto, c’è anche grande attesa nel capire cosa è successo poi tra Gemma e Silvio. I due nell’ultima puntata si sono lasciati andare a dichiarazioni molto spinte che hanno costretto Maria alla censura. Infine, largo spazio anche al trono classico con Lavinia e Federico alle prese con i loro pretendenti.