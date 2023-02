Lo sapete che Piersilvio Berlusconi e la Toffanin vivono in una villa da sogno? Affaccia direttamente sul mare

Anche Piersilvio Berlusconi proprio nel salotto di sua moglie Silvia Toffanin ha raccontato chi era veramente Maurizio. Il presidente Mediaset ha fatto sapere che per la rete ma anche per tutto il mondo del giornalismo e della televisione, la perdita di Costanzo è troppo enorme e non ci sono parole per descrivere questo lutto.

Intanto, vedendoli assieme marito e mogie, tutti si sono chiesti dove vivono e soprattutto come è la loro casa.

La casa da sogno di Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Quello che possiamo dirvi è che la casa di Silvia e Pier Silvio Berlusconi è un sogno per tutti. La splendida famiglia vive in una mega villa non proprio vicino al centro di Portofino. Come potete vedere dall’immagine sotto postata la villa affaccia direttamente sul mare. Dallo scatto postato è possibile ammirare anche il giardino immenso. Tutta la tenuta è circondata da un prato verde, e da pochi alberi. I due amano molto la tranquillità e nel tempo libero scorrazzare nel mare cristallino ligure. (Continua dopo la foto)

In una recente intervista proprio Silvia ha raccontato di aver scelto la località di Portofino per regalare ai suoi bimbi un po di serenità, lontani, dunque, dalla caos di Milano e da occhi indiscreti. Infatti, nonostante la grande popolarità ne lei e ne il marito sono amanti del pettegolezzo e tanto meno della vita mondana.

Nessun matrimonio al momento per la coppia

Malgrado siano una coppia felice, ad oggi Piersilvio e Silvia Toffanin non si sono sposati. Interrogati, più volte sulla questione, hanno sempre preferito glissare. Certo i due si amano tanto e hanno due splendidi bambini ma per ora di nozze ancora non se ne parola.

Lo scorso anno è uscita fuori una presunta data ma poi nulla… La conduttrice di Verissimo al momento vuole concentrarsi principalmente sul lavoro.