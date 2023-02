GF Vip, ancora scandali: Donnamaria dopo “averlo tirato fuori” palpeggia il seno a Nicole. Fan arrabbiati: “Non è un reality ma un set porno”

Possiamo dire che nella Casa del Grande Fratello Vip è nato un nuovo triangolo amoroso. Si tratta di Donnamaria, Antonella e la Murgia. Pare che Edoardo e Nicole negli ultimi giorni si siano molto avvicinati e tra i due è scoppiato anche un bacio.

L’attrice infatti ha rivelato a Milena che nel Van quella famosa notte, Edoardo si è avvicinato a lei baciandola ma sembra che il volto di Forum abbia fatto anche altro. Non si è capito benissimo cosa sia successo nei dettagli quella misteriosa notte ma quel che è certo è stato violato il regolamento. A far perdere la testa ai fan dei Donnalisi ieri sera l’ennesimo atteggiamento incriminatorio di Edoardo.

Edoardo Donnamaria palpeggia il seno di Nicole

Si fa sempre più pericoloso il riavvicinamento tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia al Grande Fratello Vip. Il gieffino è stato ripreso dalle telecamere mentre palpava i seni del coinquilino all’insaputa della fidanzata Antonella Fiordelisi. I due come si vede nella clip sono seduti uno accanto all’altro e lui tiene ad intreccio le mani sotto al petto. Qualcuno ha insinuato che Donnamaria la stesse toccando, altri invece dicono che le sue erano solo carezze. Intanto, il popolo della rete è una furia.

Per Donnamaria non ci sarebbero ne scuse e tanto meno parole per giustificare le sue gesta. Nel Van pare che i quattro incriminati parlando di sesso e di dimensioni, avrebbero commesso qualcosa di grave. In particolare sempre Edoardo come riporta una telespettatrice avrebbe fatto il gesto di tirare fuori il suo membro per evidenziare le sue misure…

Edoardo e Antonella in crisi, ma lui non sembra perdere tempo

I Donnalisi hanno deciso di prendersi una pausa dal loro rapporto, per l’ennesima volta. Legati fin dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip, si sono allontanati spesso per poi tornare sui propri passi. Ma dall’ultima crisi, Donnamaria sembrerebbe essersi definitivamente distaccato. Un atteggiamento che ha messo in crisi Antonella e che ha spinto i fan della loro storia a schierarsi da parte della influencer salernitana.

Questo improvviso e imprevisto cambio di rotta potrebbe costare caro a Edoardo che è finito in nomination dopo il provvedimento disciplinare. Intanto, il volto di Forum non sembra che se ne stia con le mani in mano. Lo strano avvicinamento alla Murgia sta destando molti sospetti. Come reagirà stasera Antonella quando le verranno mostrati i video?