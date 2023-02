Uomini e Donne Carola clamorosa segnalazione a un passo della scelta: beccata con uno (FOTO)

Quest’oggi si sarebbe dovuta effettuare la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Il tutto, però, è slittato a causa della morte di Maurizio Costanzo. Ad ogni modo, a un passo dalla conclusione del trono del ragazzo, è pervenuta una clamorosa segnalazione su Carola.

La ragazza, infatti, ieri sera è stata beccata in compagnia di un ragazzo. La foto è stata divulgata dall’influencer Deianira Marzano e, nel giro di poco tempo, ha fatto il giro del web. Ecco cosa è successo.

La segnalazione su Carola ecco cosa è successo

Manca pochissimo alla scelta di Federico a Uomini e Donne e su Carola è appena spuntata una segnalazione. La ragazza ha sempre dato del filo da torcere al tronista, che in più occasioni ha ribadito di non fidarsi al 100% di lei. Ad ogni modo, soprattutto nell’ultimo periodo, le cose tra i due sembravano essere migliorate. La corteggiatrice si era finalmente aperta al tronista e gli aveva confessato di nutrire dei sentimenti molto forti.

Questo, chiaramente, ha rasserenato un po’ il tronista. Proprio per tale ragione, negli ultimi tempi erano in molti a credere che la scelta sarebbe stata proprio lei. In ogni caso, a poco da questo fatidico momento, in cui apprenderemo chi tra Alice e Carola avrà la meglio, su quest’ultima è giunta una segnalazione. La giovane è stata beccata all’interno di un locale in compagnia di un ragazzo. (Continua dopo la foto)

Scelta di Federico a Uomini e Donne condizionata da questo evento?

La persona che ha riportato questa segnalazione ci ha tenuto a precisare che i due non fossero soli, ma in loro compagnia era presente anche un’altra persona. Il ragazzo, dunque, potrebbe essere un amico. Tuttavia, considerando i sospetti che Federico ha sempre nutrito nei confronti della giovane, risulta impossibile non avere qualche dubbio a riguardo. Ad ogni modo, almeno per il momento, Carola non è minimamente intervenuta sulla segnalazione.

Diversi utenti del web, però stanno cominciando a mostrarsi piuttosto spazientiti per questi comportamenti ambigui della ragazza, sarà lo stesso anche per Federico? Adesso non resta che attendere il giorno in cui sarà effettuata la registrazione di Uomini e Donne in cui sarà fatta la scelta. Essa potrebbe, molto probabilmente, avvenire sabato prossimo, in quanto tutto è slittato a causa del terribile lutto che ha colpito Maria De Filippi.