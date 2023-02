Eugenio Colombo nuovo amore dopo Francesca: beccato con una famosa ex gieffina

Eugenio Colombo pare abbia decisamente voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Francesca Del Taglia. Il protagonista è stato beccato con un’ex gieffina molto famosa. In questi giorni, infatti, il ragazzo è stato in Puglia per partecipare ad una serata in un locale in qualità di DJ.

A tale evento ha preso parte anche una donna molto famosa, con cui pare proprio che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia avviato un flirt. Vediamo di chi si tratta e che cosa sarebbe successo.

Ecco chi è l’ex gieffina con cui è stato avvistato Eugenio Colombo

In queste ore è stata diffusa sul web una segnalazione piuttosto importante che riguarda Eugenio Colombo e un’ex gieffina molto famosa. il ragazzo ha da qualche mese ufficializzato al fine del matrimonio con Francesca De Taglia. Dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne e aver avuto insieme anche dei figli, i due hanno deciso di lasciarsi. Lei ha voltato pagina già da un po’ di tempo, sta di fatto che è stata beccata in compagnia di un altro uomo.

In merito ad Eugenio, invece, il ragazzo non era ancora stato immortalato con nessuna, almeno fino a ieri. Da poco, infatti, sono trapelate delle informazioni piuttosto interessanti che lo riguardano. Il giovane è stato beccato in un locale in Puglia in compagnia di Guendalina Canessa. I due hanno condiviso delle Instagram Storie reciproche in cui sono apparsi molto in sintonia, ma questo non è tutto.

Ecco cosa ci sarebbe tra i due: scatta il bacio

Le persone che hanno preso parte a tale serata, infatti, hanno asserito che tra i due ci fosse molto di più di un’amicizia. In più persone hanno effettuato delle foto e die video da cui si evince che Eugenio Colombo e l’ex gieffina Guendalina Canessa fossero in atteggiamenti molto intimi e complici. Ad un certo punto, poi, sembra proprio che i due si siano baciati. A confermare questa indiscrezione sono state anche persone vicine ai due protagonisti.

L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha dato conferma di tale pettegolezzo dicendo di essere effettivamente a conoscenza che tra i due sia nato qualcosa. Naturalmente si tratta di una storia agli albori, pertanto, bisogna attendere ancora un po’ di tempo prima di poter parlare della faccenda in maniera seria. Non resta che attendere, dunque, per vedere come andrà a finire.