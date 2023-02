GF Vip van-gate, Micol Incorvaia terrorizzata: “Se esce questa cosa vado via…” (VIDEO)

Il van-gate continua ad animare la casa del GF Vip. Dopo l’annuncio del provvedimento disciplinare che ha colpito quattro concorrenti del programma, adesso sono sopraggiunte nuove informazioni.

Nello specifico, infatti, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi sono tornati a parlare della faccenda ed hanno fatto delle confessioni alquanto inedite. Vediamo nel dettaglio che cosa hanno rivelato.

Spuntano nuovi retroscena sul van-gate: ecco cosa è successo

A quanto pare, la questione inerente il van-gate diventa sempre più contorta e intricata nella casa del GF Vip. Alcuni concorrenti sono stati puniti per aver commesso delle irregolarità durante una serata alquanto movimentata trascorsa all’interno di tale luogo. I più provati dalla decisione degli autori del programma sono stati, soprattutto, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi.

Nel corso della giornata di ieri, infatti, i due ragazzi sono tornati nuovamente sulla faccenda ed hanno fatto delle rivelazioni piuttosto inedite. In particolare, il fratello di Guendalina, rivolgendosi alla sua donna, le ha ricordato di aver detto delle frasi piuttosto gravi quando era nel van. Simili contenuti, però, non sono andati in onda per fortuna, ma nulla vieta che potrebbero essere mostrati a breve. Ebbene, dinanzi queste supposizioni, la Incorvaia è apparsa piuttosto preoccupata.

Micol terrorizzata: la “minaccia” di lasciare il GF Vip

Micol, infatti, ha detto al suo interlocutore che, nel caso in cui “quelle cose” dovessero saltare fuori ed essere mostrate in puntata, lei andrà via dal programma. La giovane è apparsa piuttosto in ansia e questo ha spinto molti telespettatori a credere che le cose di cui i due stessero parlando fossero di gran lunga più gravi di quanto trapelato fino a questo momento.

Se Micol ha paventato addirittura l’ipotesi di andare via, allora, vuol dire che si tratta di cose molto scottanti. Inutile dire, dunque, che la questione del van-gate sta incuriosendo non poco il pubblico del GF Vip. Questa sera, dunque, andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in cui è probabile che saranno fatte delle nuove dichiarazioni.