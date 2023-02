GF Vip, nuove rivelazioni scottanti sul Van-Gate: concorrente minaccia di lasciare

Si infittisce ancora il mistero sull’ormai caso Van-Gate. Nella scorsa puntata del GF Vip sono state raccontate da Signorini poche cose su quello che sarebbe accaduto nella stanza tra i 4 incriminati.

Micol, Tavassi, Donnamaria e la Murgia hanno raccontato di aver parlato di sesso e di cose molto spinte. Nelle scorse ore però sono venute fuori altre situazione e questo spiegherebbe il motivo per cui le loro facce in diretta erano molto preoccupate Ora a parlare è Micol Incorvalia, minacciando addirittura di voler lasciare il reality.

Nuove scottanti rivelazioni sul Van-Gate

Ieri 25 febbraio, Edoardo Tavassi e micol sono tornati sulla questione Van, palesando ancora una certa preoccupazione. Dalle loro parole si è capito che c’è ancora altro, e pure molto grave che non è stato raccontato.

Questo si era capito già nella scorsa puntata anche perchè Alfonso ha ritenuto non mostrare i video scandalosi di quello che sarebbe successo. A confermarlo ci ha pensato proprio la fidanzata di Edoardo, rivelando le sue paure. La giovane teme che questa sera durante la puntata possano venire fuori altre cose.

A tal proposito l’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” ha rivelato: “Hai detto quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce“. Al che, la stilista siciliana ha confessato che, semmai dovessero mostrare queste parole, potrebbe uscire dalla porta rossa: “Sì ma ci hanno detto di stare tranquilli, a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene, se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado, me ne vado”. “Ma per forza”, ha replicato Edoardo.

GF Vip, la curiosità dei telespettatori su ciò che potrebbe accadere questa sera

Questa sera va in onda la 37ima puntata del GF Vip. Possiamo dire che tra poche ore scopriremo se Alfonso Signorini tornerà a parlare del Van Gate anche se per ora non abbiamo dubbi.In questa settimana sono uscite fuori altre, cose, prima delle parole di Micol anche su Donnamaria sono venute fuori cose oscene.

Il volto di Forum oltre ad averci provato con Nicole, avrebbe commesso un atto osceno davanti ai suoi amici. Il vero problema però è che in quella stanza è stato fatto anche altro… e ora la curiosità dei telespettatori è troppo alta per deluderli!