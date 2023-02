Maria De Filippi selfie camera ardente Costanzo: beccato il tizio che ha chiesto la foto, ecco che ha detto

Tra le notizie che stanno generando maggiore sgomento in queste ore c’è, sicuramente, quella inerente il selfie che alcuni fan hanno chiesto a Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo. Nello specifico, due perone si sono avvicinate alla donna per fare le condoglianze e per chiedere anche una foto.

La notizia ha fatto il giro del web, ma in queste ore è spuntata una segnalazione sul tizio in questione. Un autore e conduttore radiofonico ha dichiarato di essere stato in treno con l’uomo che ha chiesto il selfie alla famosa conduttrice. Per tale motivo, sono emersi dei retroscena.

Segnalazione sull’uomo che ha chiesto selfie a Maria De Filippi alla camera ardente di Costanzo

Alla camera ardente di Maurizio Costanzo ci sono state alcune persone che hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi. La conduttrice è stata colta di sorpresa e non è riuscita ad esimersi dall’accogliere la richiesta così inopportuna e assurda in un momento così particolare. A chiedere una foto alla donna sono state due persone, un uomo e una ragazza. Ebbene, l’uomo in questione è stato beccato in treno da un conduttore radiofonico.

Michele Dalai, infatti, ha pubblicato un commento sui social in cui ha raccontato di essere capitato accanto al tizio in questione in treno e di aver ascoltato tutte le sue affermazioni fatte dopo aver compiuto tale gesto. Stando a quanto riportato da tale segnalazione, pare che l’uomo fosse al telefono mentre commentava quello che era accaduto poc’anzi alla camera ardente di Costanzo. La persona in questione è apparsa assolutamente priva di vergogna e di un minimo pentimento per la sua richiesta.

Ecco cosa ha detto il tizio in questione dopo la foto

La notizia inerente il selfie chiesto a Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo ha fatto il giro del web. Praticamente tutti hanno criticato la richiesta assurda di alcuni fan. L’uomo che ha scattato la foto, però, non è sembrato affatto pentito della sua richiesta. Durante il tragitto in treno, infatti, pare si sia detto molto soddisfatto di essere riuscito ad avere una foto con Maria De Filippi.

Inoltre, il tizio pare abbia dichiarato di essere convinto che, d’ora in avanti, avrà un botto di visualizzazioni sui social e potrebbe diventare molto popolare. La stessa foto del selfie, infatti, ha fatto il giro del web in men che non si dica. Le parole adoperate dall’uomo sono state scevre da alcuna forma di pentimento e la cosa sta indignando ancora di più gli utenti del web.