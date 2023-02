Uomini e donne, “la famiglia si allarga”: freschissima coppia appena uscita da l’annuncio

Non si poteva ricevere notizia migliore in questo periodo difficilissimo per Maria De Filippi. Attualmente tutti i programmi che conduce sono sospesi, anche se la normale programmazione tornerà da domani.

Intanto, una freschissima coppia che ha da poco lasciato il programma, intervista al settimanale ufficiale di Uomini e donne, ha dato un annuncio clamoroso, che ovviamente farà felice tutti i fan.

Uomini e donne: tra Pamela e Alessandro tutto procede a gonfie vele

Nella puntata andata in onda martedì 21 febbraio, Alessandro Sposito si è presentato in studio con tanto di sorpresa. Il cavaliere ha deciso di dichiararsi completamente alla sua dama, chiedendole di uscire insieme a lui dal programma di Maria De Filippi. E per convincerla, Alessandro ha voluto fare le cose in grande: facendo entrare in studio un anello per a Pamela.

La sua dichiarazione commovente ed inaspettata ha lasciato tutti di stucco, compreso gli opinionisti che non avevano mai creduto nelle sue parole. “Quando ho conosciuto Pamela mi ha colpito esteticamente, ma anche per la sua semplicità, schiettezza e i valori che ha – ha detto -. Pian piano sono arrivato alla conclusione che non vorrei conoscere nessun’altra persona”, ha aggiunto tra gli applausi del pubblico.

Nel frattempo viene fatto entrare l’anello che Pamela accoglie di buon grado visibilmente commossa. Insomma, da quel giorno i due hanno abbandonato il parterre e al momento tutto procede a gonfie vele.

La coppia già pronta ad allargare la famiglia

In una recente intervista Alessandro e Pamela hanno raccontato come procede la loro storia. Anche se nessuno credeva nei loro sentimenti la coppia si è detta innamoratissima e pronta ad un grande passo.

Nessun matrimonio in vista al momento ma quello che hanno in mente è allargare subito la famiglia. Ne lui e tanto meno la dama ha avuto figli e oggi quel desiderio potrebbe essere avverato quanto prima. Ci sono tutte le basi, hanno fatto sapere. Ci amiamo e abbiamo gli stessi obiettivi di vita.